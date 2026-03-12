Oženio se Cherin transrodni sin: Mnogi su zaboravili da je nekad bio prelijepa dugokosa plavuša

Chaz Bono (57), sin glazbene ikone Cher (79) i pokojnog Sonnyja Bone, ponovno je privukao pozornost javnosti nakon što se prije nekoliko dana vjenčao sa svojom dugogodišnjom partnericom Sharom Blue Mathes.

Chazova životna priča već godinama izaziva interes javnosti, ponajviše zbog njegove osobne transformacije. Rođen 1969. kao Chastity Bono, odrastao je u jednoj od najpoznatijih obitelji showbusinessa. Tijekom godina otvoreno je govorio o svom identitetu, a proces tranzicije započeo je 2008. godine. Dvije godine kasnije službeno je promijenio ime i spol te započeo novo poglavlje života kao Chaz.

Svoju je priču podijelio i s javnošću u dokumentarcu Becoming Chaz, koji je pratio njegov put kroz tranziciju i izazove s kojima se susretao. Nakon toga okrenuo se glumi i televiziji te se pojavljivao u brojnim projektima, među kojima je i popularna serija American Horror Story. Osim toga, postao je i jedan od najpoznatijih LGBTQ+ aktivista u SAD-u, a u našoj galeriji pogledajte kako je izgledala njegova fizička transformacija.