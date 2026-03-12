FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
CHAZ BONO /

Oženio se Cherin transrodni sin: Mnogi su zaboravili da je nekad bio prelijepa dugokosa plavuša

Oženio se Cherin transrodni sin: Mnogi su zaboravili da je nekad bio prelijepa dugokosa plavuša
Foto: Everett Collection Col/Everett/Profimedia
Chaz Bono (57) godinama je jedna od najpoznatijih javnih osoba čija je životna priča obilježena velikom osobnom transformacijom. Sin glazbenih legendi Cher i Sonnyja Bone odrastao je pod svjetlima reflektora, ali je tek kao odrasla osoba odlučio javno progovoriti o vlastitom identitetu i životnom putu.
1 /24
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Chaz Bono (57), sin glazbene ikone Cher (79) i pokojnog Sonnyja Bone, ponovno je privukao pozornost javnosti nakon što se prije nekoliko dana vjenčao sa svojom dugogodišnjom partnericom Sharom Blue Mathes.

Chazova životna priča već godinama izaziva interes javnosti, ponajviše zbog njegove osobne transformacije. Rođen 1969. kao Chastity Bono, odrastao je u jednoj od najpoznatijih obitelji showbusinessa. Tijekom godina otvoreno je govorio o svom identitetu, a proces tranzicije započeo je 2008. godine. Dvije godine kasnije službeno je promijenio ime i spol te započeo novo poglavlje života kao Chaz.

Svoju je priču podijelio i s javnošću u dokumentarcu Becoming Chaz, koji je pratio njegov put kroz tranziciju i izazove s kojima se susretao. Nakon toga okrenuo se glumi i televiziji te se pojavljivao u brojnim projektima, među kojima je i popularna serija American Horror Story. Osim toga, postao je i jedan od najpoznatijih LGBTQ+ aktivista u SAD-u, a u našoj galeriji pogledajte kako je izgledala njegova fizička transformacija. 

12.3.2026.
9:55
Hot.hr
Profimedia/kolaž
Chaz BonoCherTransformacijaTransrodna Djeca
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx