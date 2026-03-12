Sjećate li se ovih jela iz školskih dana? Neka su bila baš prave legende na užinama
Kako se 12. ožujka obilježava Međunarodni dan školskih obroka, idealna je to prilika da se prisjetimo okusa djetinjstva. Zvuk metalnih tanjura, žamor stotina glasova i onaj specifičan miris koji se širio hodnicima točno u vrijeme velikog odmora – prizori su to koji mnoge od nas trenutačno vraćaju u školske klupe. Školska kuhinja bila je više od mjesta gdje se jelo; bila je epicentar druženja, prvih simpatija i vječnih rasprava o tome je li griz bolji gust ili rijedak. Generacije su odrasle na jelovnicima koji su, iako skromni i jednostavni, postali neizbrisiv dio naših uspomena. Krenimo zajedno na nostalgično putovanje i prisjetimo se dvadeset legendarnih obroka koji su nas hranili i gradili.