Sportska veza iz snova pretvorila se u noćnu moru: 'Ubit će me'

Ono što se činilo kao priča o sportskom paru iz snova, dvoje mladih i iznimno uspješnih sportaša, pretvorilo se u uznemirujuću kroniku navodnog zlostavljanja, uhođenja i prijetnji smrću. Rickea Jackson (24), zvijezda WNBA kluba Los Angeles Sparks, zatražila je i dobila sudsku zabranu prilaska protiv svog bivšeg dečka, NFL igrača Atlanta Falconsa Jamesa Pearcea Jr. (22), navodeći u sudskim dokumentima kako je "u strahu za svoj život" te da vjeruje kako će je Pearce "ubiti" ako ga sud ne zaustavi.

Tko su Rickea Jackson i James Pearce Jr.?

Oboje su zvijezde u usponu, produkti prestižnog sportskog programa Sveučilišta u Tennesseeju, gdje je njihova veza i započela. Rickea Jackson bila je četvrti izbor na WNBA draftu 2024. godine te je u svojoj drugoj sezoni za LA Sparks postala jedna od ključnih igračica, s prosjekom od 14,7 poena po utakmici. S druge strane, James Pearce Jr. odabran je kao 26. izbor na NFL draftu 2025. godine. U svojoj debitantskoj sezoni za Atlanta Falconse postavio je klupski rekord s 10,5 sackova i završio kao treći u glasovanju za najboljeg obrambenog novaka godine. Njihova veza, koja je trajala otprilike tri godine, djelovala je idilično, a Jackson ga je javno podržavala na večeri drafta.

Od veze iz snova do noćne more

Idila se raspala u listopadu 2025., kada je Jackson prekinula vezu. Prema sudskim spisima, Pearce to nije prihvatio, već je započeo "kampanju prijetnji, fizičkih napada i zlostavljanja". U tjednima koji su prethodili njegovom uhićenju, policija je najmanje sedam puta intervenirala zbog poziva koje je uputila Jackson, prijavljujući uhođenje i uznemiravanje. Navodno je spavao u automobilu ispred njezine kuće, lupao joj na vrata i slao prijeteće poruke.

U sudskom podnesku, Jackson je detaljno opisala niz zastrašujućih prijetnji. Tvrdila je da joj je Pearce prijetio da će je "ubiti, ozlijediti i staviti joj vreću preko glave". Također je navela da ju je u više navrata fizički zlostavljao. Jedan takav incident dogodio se u siječnju, kada joj je navodno počupao kosu i oteo mobitel jer je sumnjao da ga vara. U satima prije konačnog incidenta, očajnički joj je nudio novac, do 75.000 dolara za jedan susret i čak 200.000 dolara da ostane u vezi s njim.

Kulminacija se dogodila 7. veljače u Doralu na Floridi. Jackson je, vidjevši da je Pearce prati u svom Lamborghiniju, nazvala policiju i uputila se prema policijskoj postaji. Prema policijskom izvješću, Pearce ju je velikom brzinom slijedio, blokirao joj put i više puta se svojim vozilom namjerno zabio u njezin automobil kako bi je zaustavio.

Pet teških kaznenih djela i sudska bitka

Nakon što je stigla pred policijsku postaju, Pearce je ponovno udario u njezin automobil. Kada su policajci pokušali intervenirati, pobjegao je s mjesta događaja, pritom udarivši jednog policajca, te je nakon kraće potjere i sudara konačno uhićen.

Sada se suočava s pet teških kaznenih djela, uključujući dva slučaja teškog napada smrtonosnim oružjem (automobilom), teško uhođenje, bježanje od policije i napad na službenu osobu. Samo za napad na policajca, zakon Floride propisuje minimalnu kaznu od pet godina zatvora. Pearce je pušten uz jamčevinu od 20.500 dolara, a sud mu je izdao privremenu zabranu prilaska, prema kojoj se Jackson ne smije približavati na manje od 150 metara. Ročište o trajnoj zabrani zakazano je za 21. travnja. Njegov odvjetnički tim tvrdi da je nevin i poziva javnost da ne donosi zaključke na temelju nepotpune priče.

Dok se pravni proces nastavlja, Rickea Jackson je preko svojih odvjetnika poručila da je spremna svjedočiti protiv njega.