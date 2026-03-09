Sitni detalj razotkrio aferu Dončića s fatalnom glumicom? Lukina zaručnica poludjela i ostavila ga

Osobni život jedne od najvećih košarkaških zvijezda današnjice, Slovenca Luke Dončića, našao se pod nikad većim povećalom javnosti. Dok na parketima NBA lige niže uspjehe u dresu Los Angeles Lakersa i svojim košarkaškim potezima oduševlljava svijet, izvan terena se odvija prava drama čiji su glavni akteri, uz njega, njegova dugogodišnja zaručnica Anamaria Goltes i poznata američka glumica Madelyn Cline. Sve je počelo gotovo neprimjetno, sitnim promjenama na društvenim mrežama, da bi preraslo u međunarodnu priču o navodnom ljubavnom trokutu, prekinutim zarukama i otkazanom vjenčanju. Iako nitko od uključenih nije dao službenu izjavu, digitalni tragovi i medijska nagađanja ispleli su priču koja intrigira milijune obožavatelja diljem svijeta.

Sve je počelo na Instagramu

Okidač za lavinu nagađanja bila je aktivnost Anamarije Goltes na njezinom Instagram profilu.

she deleted the love highlights and every single post with him it’s officially over https://t.co/rTU0BnOffh pic.twitter.com/SgKrzMevds — 🛰️ (@KT_3410) March 5, 2026

"Tijekom proteklog tjedna milijuni NBA fanova analizirali su Instagram Anamarije Goltes, gdje je veliko brisanje zajedničkih fotografija s Dončićem, uključujući slike zaruka i drugih trenutaka iz njihove veze, izazvalo ogromno zanimanje", piše poznata španjolska Marca.

Prema navodima medija koji su izvijestili o toj promjeni na internetu, Anamarija Goltes uklonila je sve fotografije na kojima je zajedno s Dončićem, dok su na profilu uglavnom ostale one s njihove dvije kćeri, Gabrijele i Olivije, rođene 2023. i krajem 2025. godine.

Oštro oko obožavatelja primijetilo je da je slovenska manekenka i influencerica provela temeljito "čišćenje" svog profila. Uklonjene su, ili barem arhivirane, gotovo sve zajedničke fotografije s Lukom, uključujući i onu na kojoj je istaknuta objava o njihovim zarukama na Bledu u srpnju 2023. godine.

"Iako se sportaši obično suočavaju s kritikama zbog igre na terenu ili obrambenih slabosti, aktualna pažnja javnosti ovaj je put zaobišla parket i usmjerila se na navodne promjene na Instagram profilu dugogodišnje zaručnice Luke Dončića, Anamarije Goltes.

Unatoč tome što je par još u prosincu 2025. proslavio rođenje svoje druge kćeri, sve veći dio navijača smatra da bi srednjoškolske ljubavi mogle prolaziti kroz tiho razdoblje razdvojenosti manje od tri mjeseca kasnije.

Val nagađanja započeo je na platformama X i Instagram, nakon što su amaterski internetski “detektivi” primijetili da je Goltes, čini se, “očistila” svoj digitalni trag od nekoliko objava koje su se odnosile upravo na ključne trenutke njezine veze s Dončićem", navodi Marca.

Nestao je i cijeli serijal "highlight" priča posvećen njihovim zajedničkim trenucima. Dodatnu sumnju potaknula je objava s početka 2026. godine, u kojoj je Anamaria kroz seriju fotografija sažela posljednjih deset godina svog života. Mnogima je bilo neobično što se na niti jednoj od tih fotografija nije našao muškarac s kojim je provela upravo to desetljeće.

U današnjem svijetu, gdje se veze često potvrđuju i žive kroz objave na društvenim mrežama, takav potez protumačen je kao jasan znak da u desetogodišnjoj vezi, koja je započela još u tinejdžerskim danima na otoku Krku, nešto ozbiljno ne štima.

Iako su se na društvenim mrežama pojavili brojni komentari, a regionalni mediji počeli pisati o mogućem prekidu, ni Dončić ni Goltes zasad nisu javno potvrdili da su se razišli niti su dodatno pojasnili kakav je trenutačno njihov odnos. Također nema službene potvrde da je vjenčanje, za koje neki napisi tvrde da je otkazano, doista bilo planirano ili otkazano.

damn she removed the pinned post of him proposing on his birthday it’s really over https://t.co/r7BFNSIPTZ pic.twitter.com/SWAontm5hh — 🛰️ (@KT_3410) February 28, 2026

U međuvremenu se na internetu pojavila i nova priča koja uključuje poznatu Madelyn Cline, 28-godišnju glumicu i model poznatu po ulozi u seriji Outer Banks. Na platformi X i drugim društvenim mrežama proširile su se viralne objave koje sugeriraju da je Dončić navodno sada u vezi s Cline, a dokaz, prema sitnom detalju koji je sad pod povećalom i stranih medija, kao i javnosti, ponajprije zato što ju je Luka nedavno zapratio Madelyn Cline na Instagramu, dok ona njega zasad ne prati. Taj Lukin potez, odnosno potez Madelyn Cline, primijetili su i obožavatelji i novinari.

Stručnjaci koji prate odnose poznatih osoba već dugo upozoravaju da društvene mreže dodatno potiču znatiželju javnosti i često pojačavaju zadiranje u privatnost. U ovom slučaju, činjenica da je Goltes uklonila fotografije te da je Dončić zapratio Cline dobila je mnogo veće značenje nego što bi slični potezi možda imali u nekim drugim okolnostima.

U priču ulazi holivudska glumica

Dok su se širile glasine o problemima u vezi, u priču je uvedeno novo ime, ono 28-godišnje američke glumice Madelyn Cline, najpoznatije po ulozi u Netflixovoj hit seriji Outer Banks. Spekulacije o njezinoj povezanosti s Dončićem započele su nakon što je košarkaš počeo pratiti glumicu na Instagramu. Iako se radi o naizgled bezazlenom potezu, u kontekstu Anamarijinog brisanja fotografija, bio je to dovoljan povod za stvaranje potpuno novog narativa. Ulje na vatru dolila je viralna objava na platformi X (bivši Twitter) s profila koji se predstavljao kao "NBA insajder". U objavi je stajalo: "EKSKLUZIVNO: Nakon teškog prekida sa suprugom, izvori potvrđuju da NBA superzvijezda Luka Dončić hoda s glumicom Madelyn Cline. Dončić i Cline su novi 'it' par u Los Angelesu." Iako se objava proširila brzinom munje, ubrzo se otkrilo da je riječ o parodijskom profilu bez ikakvog kredibiliteta, no šteta je već bila učinjena. Madelyn Cline, koja se u medijima vodi kao slobodna nakon veza s kolegom Chaseom Stokesom i komičarom Peteom Davidsonom, preko noći je postala treća osoba u priči, bez ijednog dokaza ili izjave.

Europski mediji tvrde da je kraj neizbježan

Gotovo istovremeno, brojni europski, a posebice slovenski i balkanski mediji, počeli su izvještavati o definitivnom kraju veze. Pozivajući se na neimenovane izvore bliske paru, objavili su da su zaruke raskinute te da je vjenčanje, koje se navodno trebalo održati u srpnju ove godine, otkazano. Prema tim navodima, par već neko vrijeme živi odvojeno. Luka je u Los Angelesu, gdje se preselio nakon prelaska iz Dallasa u veljači 2025., dok je Anamaria većinu vremena s njihovim dvjema kćerima, Gabrielom (rođenom 2023.) i Olivijom (rođenom u prosincu 2025.), boravila u Sloveniji. Neki slovenski mediji otišli su i korak dalje, objavivši nepotvrđenu informaciju da je Dončić već pokrenuo pravne postupke vezane uz skrbništvo nad djecom, što je cijeloj priči dalo znatno ozbiljniji ton od običnog medijskog trača.

Šutnja koja odzvanja glasnije od riječi

Usred medijske oluje, svo troje glavnih aktera, Luka Dončić, Anamaria Goltes i Madelyn Cline, ostaju potpuno nijemi. Njihova šutnja samo dodatno potiče nagađanja i otvara prostor za različite interpretacije. Dok jedni vjeruju da je to potvrda kraja veze te da par pokušava u privatnosti proći kroz teško razdoblje, drugi smatraju da je riječ o namjernom ignoriranju glasina. Postoji i teorija da je Anamarijino brisanje fotografija zapravo bio potez kojim je željela zaštititi privatnost svoje obitelji, posebice nakon rođenja druge kćeri, te maknuti svoj privatni život iz fokusa javnosti. No, postigla je potpuno suprotan efekt. Svaki novi dan bez službene potvrde ili demantija samo produbljuje misterij i drži obožavatelje u neizvjesnosti.

Dok se čeka rasplet, ova situacija služi kao još jedan podsjetnik na ogroman pritisak pod kojim žive javne osobe u digitalnom dobu. Granica između privatnog i javnog postala je gotovo nevidljiva, a potezi u virtualnom svijetu, poput brisanja fotografije ili praćenja novog profila, mogu imati stvarne i dalekosežne posljedice na percepciju njihovih života. Hoće li se glasine potvrditi kao istinite ili će se ispostaviti da je riječ o velikom nesporazumu, pokazat će samo vrijeme. Do tada, saga o Dončiću i Goltes ostaje jedna od glavnih tema izvan sportskih terena.

