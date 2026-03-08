Simpatizeri Dinama dočekali igrače nakon velike pobjede na Poljudu

Nogometaši Dinama u velikom su derbiju 25. kola HNL-a kao gosti na Poljudu svladali Hajduk 3:1 te tako povećali svoju prednost na vrhu ljestvice na 10 bodova u odnosu na najvećeg rivala, a do kraja sezone ostalo je za odigrati po još 11 utakmica.

Sva četiri pogotka postignuta su u daleko sadržajnijem prvom poluvremenu. Dinamo je mnogo bolje krenuo u dvoboj i pogocima Mihe Zajca (7) i Gabrijela Vidovića (11) stigao do prednosti od 2:0. Ro​kas Pukštas (29) je vratio Hajduk u igru, ali Mounsef Bakrar (38) je i prije odlaska na poluvrijeme vratio prednost od dva gola za goste.

Iako je Hajduku pobjeda bila potrebnija te je iza sebe imao podršku punog stadiona, splitski je sastav uspavano krenuo u dvoboj dok je Dinamo bio agresivan i koncentriran te je takav pristup donio instant rezultat.

Vodeći Dinamo sada ima 57 bodova, 10 više od drugog Hajduka te je na najboljem putu ka osvajanju svog 26. naslova prvaka Hrvatske u 35. sezoni otkako se igra HNL.

Igrače su na povratku u Maksimir dočekali simpatizeri Dinama i pozdravili pobjedu koja je širom otvorila vrata još jednom naslovu prvaka Hrvatske.