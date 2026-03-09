Cijeli svijet bruji o predivnoj plavuši koja je utjelovila nesretnu Carolyn Bessette Kennedy

Mlada američka glumica Sarah Pidgeon (29) posljednjih je godina sve češće u središtu pozornosti. Publika ju je prvo upoznala kroz popularne serije, a zatim je sve više počela osvajati i filmsku i kazališnu scenu. Posebnu pozornost privukla je ulogama u serijama The Wilds i Tiny Beautiful Things, dok joj je nastup na Broadwayu donio i nominaciju za prestižnu nagradu Tony. Danas je mnogi smatraju jednim od najperspektivnijih novih lica Hollywooda, a njezin elegantan stil i upečatljiv izgled često su tema na crvenom tepihu. U našoj galeriji pogledajte kako izgleda glumica o kojoj se sve više govori.