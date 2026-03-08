FREEMAIL
BITKA ZA TRIBINE /

Vatrena atmosfera u najvećem hrvatskom derbiju: Pogledajte kako su se međusobno provocirali navijači

Vatrena atmosfera u najvećem hrvatskom derbiju: Pogledajte kako su se međusobno provocirali navijači
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Hajduk je u sklopu 25. kola SuperSport HNL-a dočekao Dinamo. Gosti su tu utakmicu dobili 1-3 pogotcima Zajca, Vidovića i Bakrara, dok je utješni pogodak za 'Bile' postigao Pukštas.

Da bi utakmica bila zanimljiva pobrinuo se Dinamo koji je u 12. minuti već vodio 0-2. Ubrzo potom je Hajduk pokazao inicijativu, a tribine je zapalio hajdukov "Capitan America" Rokas Pukštas pogotkom u 28. minuti. Tada je utakmica postala intenzivnija pa je Hugo Guillamon dobio žuti u 30. minuti nakon što je napravio faul budući da nije mogao zaustaviti u zadnje vrijeme sjajnog Gabriela Vidovića.

Do kraja poluvremena pogodak je postigao i Bakrar čime je postavljen konačni rezultat.

Budući da golova u drugom poluvremenu nije bilo, za "zanimljivosti" su se potrudili Torcida i Bad Blue Boysi - najprije sjajnim koreografijama, pa provokacijama i konačnom bakljadom upečatili su još jedan hrvatski derbi.

Najbolje scene s derbija pogledajte u galeriji iznad.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?

8.3.2026.
17:35
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
DinamoHajdukVjecni DerbiHnlTorcidaBad Blue Boys
