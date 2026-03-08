FREEMAIL
PA KAKO?! /

Nevjerojatna serija promašaja Dinamovih igrača ispred gola Silića

Nevjerojatna serija promašaja Dinamovih igrača ispred gola Silića
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Najprije je loše pucao Beljo, čiji je udarac izbio Silić. Loptu uzima Vidović, koji puca u blok, nakon čega lopta ponovo dolazi do Belje, koji opet puca u blok prije nego šalje loptu pored gola

8.3.2026.
16:59
Sportski.net
Sime Zelic/PIXSELL
Iako smo svejedno uživali u velikom broju golova na najvećem hrvatskom derbiju, moglo je to biti i "zanimljivije" da igrači Dinama nisu izveli "nemoguće".

Naime, u 60. minuti Dinamo je imao korner koji je Miha Zajc poslao u šesnaesterac. Tamo je loptu dočekao Sergi Dominguez i poslao je u peterac, gdje počinje nevjerojatni niz. Najprije je loše pucao Dion Drena Beljo, čiji je udarac izbio Toni Silić. Loptu uzima Gabriel Vidović, koji puca u blok, nakon čega lopta ponovo dolazi do Belje, koji opet puca u blok prije nego šalje loptu pored gola.

Nevjerojatni niz u kojemu Plavi nisu uspjeli zabiti pogledajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?

