Nevjerojatna serija promašaja Dinamovih igrača ispred gola Silića

Iako smo svejedno uživali u velikom broju golova na najvećem hrvatskom derbiju, moglo je to biti i "zanimljivije" da igrači Dinama nisu izveli "nemoguće".

Naime, u 60. minuti Dinamo je imao korner koji je Miha Zajc poslao u šesnaesterac. Tamo je loptu dočekao Sergi Dominguez i poslao je u peterac, gdje počinje nevjerojatni niz. Najprije je loše pucao Dion Drena Beljo, čiji je udarac izbio Toni Silić. Loptu uzima Gabriel Vidović, koji puca u blok, nakon čega lopta ponovo dolazi do Belje, koji opet puca u blok prije nego šalje loptu pored gola.

