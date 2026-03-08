Pogledajte kako je Poljud dočekao Krovinovića nakon kiksa protiv Rijeke

Filip Krovinović započeo je veliki derbi s Dinamom s klupe. U igru je veznjak ušao u 65. minuti umjesto mladog Noe Skoke i svi su se pitali kako će Poljud dočekati igrača koji je protiv Rijeke napravio veliku grešku.

Iako se većina ljudi bojala kako će Krovinović biti dočekan "na nož", pogotovo nakon reakcije na društvenim mrežama, Poljud je, uz par izuzetaka, Filipa Krovinovića dočekao gromoglasnim pljeskom.

Lijep potez poljudskih tribina za igrača s gotovo 200 nastupa za Hajduk pogledajte ovdje.

