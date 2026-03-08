FREEMAIL
VELIKI DERBI /

Pogledajte kako je Poljud dočekao Krovinovića nakon kiksa protiv Rijeke

Pogledajte kako je Poljud dočekao Krovinovića nakon kiksa protiv Rijeke
Foto: Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia

Iako se većina bojala kako će Krovinović biti dočekan 'na nož', to se ipak nije dogodilo

8.3.2026.
16:45
Sportski.net
Luka Kolanovic/imago sportfotodienst/Profimedia
Filip Krovinović započeo je veliki derbi s Dinamom s klupe. U igru je veznjak ušao u 65. minuti umjesto mladog Noe Skoke i svi su se pitali kako će Poljud dočekati igrača koji je protiv Rijeke napravio veliku grešku.

Iako se većina ljudi bojala kako će Krovinović biti dočekan "na nož", pogotovo nakon reakcije na društvenim mrežama, Poljud je, uz par izuzetaka, Filipa Krovinovića dočekao gromoglasnim pljeskom.

Lijep potez poljudskih tribina za igrača s gotovo 200 nastupa za Hajduk pogledajte ovdje.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li Dinamo završiti prvenstvo ili se Hajduk može vratiti u igru?

Filip KrovinovićHajdukDinamoVjecni DerbiHnl
