Još jedna zemlja u problemima zbog napada SAD-a na Iran: 'Ne znam kako ćemo na utakmicu'

Graham Arnold traži od FIFA-e da pomogne Iraku jer sukob između susjednog Irana i Sjedinjenih Američkih Država prijeti da poremeti njegove planove da pomogne svojoj momčadi da se kvalificira na prvo Svjetsko prvenstvo u 40 godina.

Bivši izbornik Australije traži FIFA-u da osmisli alternativni plan za kvalifikacijsku utakmicu Iraka za Svjetsko prvenstvo, koja je zakazana za kraj ovog mjeseca. "Lavovi Mezopotamije" trebali bi igrati jednu utakmicu s pobjednikom doigravanja između Surinama i Bolivije u Monterreyu u Meksiku 31. ožujka, a FIFA-in termin počinje 23. ožujka.

Ta će utakmica protiv Surinama ili Bolivije odlučiti hoće li se Irak kvalificirati na svoje prvo svjetsko prvenstvo od 1986. godine.

No pripreme za utakmicu Iraka zakomplicirane nakon zajedničkog napada Izraela i domaćina Svjetskog prvenstva, SAD-a, na Iran. Zbog tog napda Irački zračni prostor neće se otvoriti do 1. travnja, dan nakon zakazane utakmice Iraka s pobjednikom susreta Surinam–Bolivija.

Arnold, koji je za AAP govorio iz UAE dok je primio hitno upozorenje na svom telefonu, ima jednostavan zahtjev za FIFA-u: "Molimo vas, pomozite nam oko ove utakmice jer se trenutno mučimo da naše igrače izvučemo iz Iraka.“

Gotovo 60% Arnoldove prvotne momčadi dolazi iz domaće iračke lige, no ti igrači i mnogi članovi njegovog stručnog stožera, uključujući prevoditelja i bivšeg krilnog igrača Sydney FC-a, Alija Abbasa, i dalje ne mogu napustiti Irak.

Pripremni kamp u Houstonu već je odgođen, a neizvjesnost oko viza i putovanja dodatno opterećuje Arnoldove planove.

"Po mom mišljenju, ako FIFA odgodi utakmicu, to nam daje vremena da se pravilno pripremimo“, rekao je Arnold za AAP. "Neka Bolivia ovaj mjesec igra sa Surinamom, a tjedan dana prije Svjetskog prvenstva mi igramo s pobjednikom u SAD-u – pobjednik te utakmice ostaje, a gubitnik ide kući.

"Po mom mišljenju, to također daje FIFA-i više vremena da odluči što će Iran učiniti. Ako se Iran povuče“, rekao je Arnold.

"Mi ulazimo na Svjetsko prvenstvo, a UAE, koje smo pobijedili u kvalifikacijama, dobit će priliku pripremiti se za Boliviju ili Surinam. Naš predsjednik saveza, Adnan Dirjal, radi danonoćno kako bi planirao i pripremio sve da se snovi u Iraku ostvare, pa nam je potrebna brza odluka,“ prenosi ESPN.

