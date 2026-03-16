Muči vas noćni svrbež? Stručnjaci analiziraju: 'Možda zvuči ludo, ali doista djeluje'

Grinje, mikroskopska stvorenja dugačka tek četvrtinu milimetra i nevidljiva ljudskom oku, predstavljaju značajan zdravstveni problem za velik broj ljudi. Procjenjuje se da čak jedna od tri osobe pati od alergijskog rinitisa uzrokovanog grinjama.

Riječ je o upali sluznice nosa koju izaziva reakcija imunosnog sustava na protein u izmetu grinja, što dovodi do začepljenosti, svrbeža u nosu, grlu ili očima, kihanja, smanjenog osjeta njuha i poteškoća sa spavanjem. Ovo stanje također može pogoršati simptome kod osoba koje boluju od astme ili ekcema.

Uzrok alergijskog rinitisa

Tijekom hladnijeg dijela godine, kada se više vremena provodi u zatvorenim i grijanim prostorima, stvaraju se idealni uvjeti za razmnožavanje grinja u posteljini, jastucima, zavjesama, tepisima i drugim tkaninama. Grinje se hrane odumrlim stanicama ljudske kože koje su djelomično probavile plijesni te uspijevaju u toplim i vlažnim okruženjima. Ipak, postoje mjere koje se mogu poduzeti kako bi se smanjila izloženost grinjama, što može značajno utjecati na ublažavanje simptoma.

"Alergijski rinitis uzrokovan grinjama vrlo je čest, ali ljudi su često zbunjeni oko toga što poduzeti. Metode za smanjenje broja grinja ne djeluju jednako na sve, a primjena samo jedne mjere rijetko je učinkovita. Potrebno je poduzeti više koraka odjednom", kaže dr. Glenis Scadding, liječnica savjetnica za alergologiju i rinologiju u bolnici University College London.

Metode smanjenja grinja i simptoma alergija

Posvuda se može naići na brojne prijedloge, uključujući i one manje konvencionalne. S obzirom na to, vodeći stručnjaci su za Daily Mail procijenili učinkovitost nekih od najčešćih strategija.

Odgađanje jutarnjeg pospremanja kreveta

Grinje apsorbiraju vlagu iz zraka, stoga im za preživljavanje odgovaraju vlažni uvjeti. Posebno su im pogodna staništa topli kreveti u kojima se tijekom noći nakupljaju odumrle stanice kože. Redovito prozračivanje plahti, madraca i popluna može značajno smanjiti njihov broj.

"Najbolje je ujutro preklopiti poplun kako bi plahte i madrac ostali izloženi zraku nekoliko sati tijekom dana. Istovremeno, otvorite prozor i prozračite prostoriju. Usisavanje madraca svakih nekoliko tjedana također može pomoći u uklanjanju stanica kože i grinja", savjetuje dr. Scadding.

Prozračivanje prostorija

Na društvenim mrežama popularan je trend kratkotrajnog, intenzivnog prozračivanja doma otvaranjem prozora na 10 do 15 minuta, neovisno o vanjskoj temperaturi. Stručnjaci potvrđuju da ova praksa ima znanstveno utemeljenje, osobito za osobe koje pate od alergijskog rinitisa.

"Ako se borite s alergijama, iznimno je važno sniziti unutarnju temperaturu na oko 20 stupnjeva Celzija i smanjiti vlažnost zraka", kaže Amena Warner, voditeljica kliničkih usluga za Allergy UK.

Ona preporučuje održavanje vlažnosti u zatvorenom prostoru ispod 50 posto, ali iznad 30 posto te korištenje higrometra, uređaja koji mjeri vlagu, kako bi se spriječilo prekomjerno razmnožavanje grinja. U slučaju nemogućnosti otvaranja prozora, preporučuje se korištenje ventilacijskih otvora na prozorima ili ventilatora kako bi se osigurala cirkulacija svježeg zraka.

Tjedno pranje na visokoj temperaturi

Ženke grinja mogu položiti i do 100 jaja tijekom svog životnog vijeka, koji traje od 65 do 100 dana, a svaka grinja dnevno proizvede oko 20 čestica izmeta, glavnog alergena. Za učinkovito uništavanje grinja i njihovih jajašca, posteljinu je potrebno prati na visokoj temperaturi, odnosno na najmanje 60 stupnjeva Celzija.

Warner predlaže pranje plahti, navlaka za poplune, jastučnica i prekrivača svaki tjedan ili dva, jastuka svaka dva do tri mjeseca, a popluna jednom godišnje.

Zamrzavanje igračaka i jastuka

"Možda zvuči ludo stavljati jastuke u zamrzivač, ali to doista djeluje jer grinje umiru na temperaturama ispod nule", objašnjava Warner i preporučuje da se dječje plišane igračke, koje se ne mogu prati na 60 stupnjeva Celzija stave u plastičnu vrećicu i drže u zamrzivaču najmanje 12 sati svakog mjeseca. Nakon toga ih je potrebno oprati na preporučenoj temperaturi kako bi se uklonile mrtve grinje i njihov izmet.

Čišćenje parom i specijalizirani usisavači

Primjena pare visoke temperature, oko 120 stupnjeva Celzija, pod pritiskom denaturira molekule alergena, što znači da se one raspadaju i tijelo ih više ne prepoznaje kao prijetnju. "To je vrlo dobar način čišćenja kuće i predmeta koje je teško prati, poput zavjesa, tepiha i unutrašnjosti automobila", objašnjava dr. Scadding. Preporučuje se parno čišćenje svakih šest tjedana ili kada su simptomi izraženi.

Kada je riječ o usisavačima, standardni modeli često samo raspršuju prašinu i alergene u zrak, što može pogoršati simptome. Dr. Scadding stoga savjetuje nošenje maske tijekom usisavanja ili korištenje usisavača s visokoefikasnim filtrom, poput onih s HEPA oznakom, koji mogu zadržati i najsitnije čestice.

Učinkovitost alternativnih metoda

Na internetu se mogu pronaći i manje konvencionalni savjeti, no stručnjaci upozoravaju na njihovu upitnu učinkovitost.

Kemijski sprejevi: Proizvodi koji sadrže akaricide (pesticide protiv grinja) mogu biti učinkoviti u uništavanju grinja, ali dr. Scadding upozorava da te kemikalije mogu iritirati kožu i dišne putove. Sigurnije alternative su pranje i čišćenje parom.

Proizvodi koji sadrže akaricide (pesticide protiv grinja) mogu biti učinkoviti u uništavanju grinja, ali dr. Scadding upozorava da te kemikalije mogu iritirati kožu i dišne putove. Sigurnije alternative su pranje i čišćenje parom. Ultrazvučni uređaji: Uređaji koji se priključuju na električnu mrežu tvrde da ultrazvučnim valovima ometaju životni ciklus grinja. Međutim, studija iz 2021. godine pokazala je da takvi uređaji nisu uspjeli smanjiti broj živih grinja niti razinu alergena u tepisima.

Korištenje antialergijskih presvlaka

Jedna od metoda koja ima znanstvenu podlogu i široko se preporučuje jest korištenje antialergijskih presvlaka za madrace, poplune i jastuke.

"Izrađene su od toliko gusto tkanih, neporoznih materijala da grinje i njihov izmet ne mogu proći kroz njih, stvarajući fizičku barijeru koja smanjuje količinu alergena s kojima dolazite u kontakt", objašnjava Warner. Ove presvlake mogu biti vrlo učinkovite, no važno je redovito ih održavati prema uputama proizvođača.

