FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OVE SU MJERE DOBILI /

Torcidaši koji su s palicama krenuli u napad na srpske radnike na Hvaru - nisu u pritvoru

Torcidaši koji su s palicama krenuli u napad na srpske radnike na Hvaru - nisu u pritvoru
×
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Sud je zabranio posjećivanje određenog područja te obavezu redovitog javljanja policijskoj postaji - svake srijede

15.6.2026.
21:05
Tajana Gvardiol
PU splitsko-dalmatinska
VOYO logo
VOYO logo

Županijski sud u Splitu pustio je na slobodu Torcidaše koji su s palicama išli na Hvar napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, piše 24sata. Umjesto toga određena im je mjera opreza. Iako je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika zbog osnovane sumnje da bi počinili kazneno djelo, sudac je odredio blažu mjeru. 

Sud im je zabranio posjećivanje određenog područja te obavezu redovitog javljanja policijskoj postaji - svake srijede, potvrdili su sa suda za 24sata. Rješenje suca nije pravomoćno. Iz Općinskog državnog odvjetništva nisu mogli potvrditi jesu li se žalili na odluku jer je postupanje tijekom izvida - tajno. 

Podsjetimo, hvarski policajci, uz pomoć splitskih kolega spriječili su planirani napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije u hotelu na Hvaru u četvrtak. 12 navijača Torcide do otoka je stiglo gliserima, a u kombiju koji ih je čekao na otoku pronađene su palice!

Sporna je bila - tetovaža

Muškarci od 18 do 33 godine planirali su napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Dočekala su ih dvojica muškaraca s kombi vozilom i krenuli su do hotela u kojem se nalaze dva sezonske radnika s namjerom da ih napadnu.

Napadače je spriječila policija, a kako neslužbeno doznajemo, razljutila ih je tetovaža jednog od radnika na kojoj piše "Srbija". Drugi je nosio majicu s natpisom pop-rock grupe iz Kruševca. 

Od muškaraca je oduzeto 10 palica, jedna teleskopska palica i maske, odnosno fantomke. Svih 14 je prijavljeno za kazneno djelo dogovora za počinjenje djela, a četvorica su predana pritvorskom nadzorniku.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike