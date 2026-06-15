Torcidaši koji su s palicama krenuli u napad na srpske radnike na Hvaru - nisu u pritvoru

Županijski sud u Splitu pustio je na slobodu Torcidaše koji su s palicama išli na Hvar napasti dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, piše 24sata. Umjesto toga određena im je mjera opreza. Iako je Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv četvorice okrivljenika zbog osnovane sumnje da bi počinili kazneno djelo, sudac je odredio blažu mjeru.

Sud im je zabranio posjećivanje određenog područja te obavezu redovitog javljanja policijskoj postaji - svake srijede, potvrdili su sa suda za 24sata. Rješenje suca nije pravomoćno. Iz Općinskog državnog odvjetništva nisu mogli potvrditi jesu li se žalili na odluku jer je postupanje tijekom izvida - tajno.

Podsjetimo, hvarski policajci, uz pomoć splitskih kolega spriječili su planirani napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije u hotelu na Hvaru u četvrtak. 12 navijača Torcide do otoka je stiglo gliserima, a u kombiju koji ih je čekao na otoku pronađene su palice!

Sporna je bila - tetovaža

Muškarci od 18 do 33 godine planirali su napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije. Dočekala su ih dvojica muškaraca s kombi vozilom i krenuli su do hotela u kojem se nalaze dva sezonske radnika s namjerom da ih napadnu.

Napadače je spriječila policija, a kako neslužbeno doznajemo, razljutila ih je tetovaža jednog od radnika na kojoj piše "Srbija". Drugi je nosio majicu s natpisom pop-rock grupe iz Kruševca.

Od muškaraca je oduzeto 10 palica, jedna teleskopska palica i maske, odnosno fantomke. Svih 14 je prijavljeno za kazneno djelo dogovora za počinjenje djela, a četvorica su predana pritvorskom nadzorniku.