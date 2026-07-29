U Hrvatsku stigao toplinski val, temperature idu i do +40! Vatrogasci poslali apel

Riječko i dubrovačko područje je DHMZ već stavio na narančasto jer stigao je još jedan toplinski val. Temperature će rasti sve do subote, a onda se tako, prema najavama, zadržati cijeli prvi tjedan kolovoza, a možda i duže. Osjetljive kategorije trebaju pripaziti na izlaganje vrućini, a vatrogasci apeliraju na odgovorno ponašanje.

Nakon temperaturnog osvježenja koji je donio makar mali predah od ljetnih vrućina, stiže novi toplinski val.

"Nismo očekivali. Mi smo iz Njemačke, također smo imali toplinski val na početku srpnja i bilo je strašno", kaže Dina iz Njemačke.

"Živim u Lisabonu, u Portugalu, i mi imamo toplinske valove jer se klima mijenja i postaje sve gore", kaže Noria iz Portugala.

"S obzirom da sam iz Sarajeva, ovdje mi je odlična klima. Navikla sam, volim vrućinu, nije me strah", dodaje Rubina iz Bosne i Hercegovine.

"Dolazim iz Australije i tamo je vruće. Sladoled i voda - lako je", otkriva svoj 'recept' Martin iz Australije.

Opterećenje za ljudski organizam

Vrhunac toplinskog val se očekuje od subote kada će temperature u većem dijelu Hrvatske biti između 35 i 40 stupnjeva Celzijevih.

Dobar dio Dalmacije već je danas bio iznad 35 stupnjeva. Najtopliji je u 13 sati bio Knin koji se pržio na 37 i pol stupnjeva, a slijedili su ga Imotski i Senj, Sinj, Mljet, Ploče i Split. Na korak do njih je bio i istarski Pazin.

Velike vrućine veliko su opterećenje i za ljudski organizam. Provesti cijeli dan na suncu, pa makar uz povremeno osvježenje u moru, nije preporučljivo.

Toplinski su valovi posljednjih godina sve intenzivniji i sve češći – kažu tako iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Osobito su zdravstvenim rizicima izloženi stariji ljudi, kronični bolesnici, trudnice i djeca. U cijeloj Europi bilježi se povećan broj smrtnih slučajeva vezanih uz vrućinu.

Zadrani imaju 'recept'

Dobro to znaju zadarski umirovljenici koji su zauzeli najdeblji hlad na plaži Kolovare i hlade se kartajući uz morski povjetarac. Ovdje im je ugodnije, kažu, nego kući.

"Bolje nego pod klimom. Da nije ovoga, ne bi mi ni došli tu. Ne može bolje mjesto bit od ovoga. Tu provodimo svaki dan, e. Malo se igramo karte i to je to", kaže Ratko iz Zadra.

"Ujutro se dignem, popijem litru vode odma i dobro mi je i hladovinu imam prid kućom.. Tu je sasvim drugi zrak, ja jedino što sam klimu upalija zbog žene, ne zbog sebe i onda me odma "reduške" uvati", kaže Šime koji dolazi iz Slovačke.

Vatrogasci na oprezu

Nekoliko dana jake bure pospješilo je sušenje trave koja je na pola ljeta ionako već bila suha, pa vatrogasci zapaljivo stanje vegetacije gledaju s posebnim oprezom.

"Ona je zaista vrlo suha i požar koji izbije, vrlo brzo bi se mogao proširiti.. Visoke temperature i val toplinski koji se očekuje zajedno sa zapadnim vjetrom koji kod nas redovito puše u popodnevnim satima stvara idealne uvjete za izbijanje i širenje požara", kaže Boris Jović, zapovjednik JVP Zadar.

I vatrogasci podsjećaju na oprez - gasiti svaki opušak, oprezno roštiljati, a spaljivanje korova i paljenje vatre na otvorenom potpuno zaboraviti do kraja ljeta jer i sasvim mala iskra može uzrokovati veliki požar.