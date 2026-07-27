Stiže vrlo olujan kolovoz: Dvije pomrčine i pet retrogradnih planeta, ovi znakovi su na piku

Pripremite se, jer kolovoz 2026. godine neće biti tek običan ljetni mjesec. Na nebeskoj pozornici odigrat će se rijetka i astrološki iznimno intenzivna drama, obilježena prisustvom čak pet retrogradnih nebeskih tijela i dvije snažne pomrčine.

Ovaj kozmički vrtlog donosi vrijeme dubokih preispitivanja, sudbinskih završetaka i neizbježnih novih početaka. Iako će energiju osjetiti svi, astrolozi ističu kako će se četiri horoskopska znaka naći u samom epicentru promjena, dobivajući priliku za završetak napornog životnog ciklusa i otvaranje potpuno novog, uspješnijeg poglavlja.

Pet jahača introspekcije: Retrogradni planeti

Tijekom cijelog kolovoza, čak pet nebeskih tijela kretat će se prividno unatrag, što astrolozi nazivaju retrogradnim hodom. Kada se to dogodi, njihova se energija s vanjskog djelovanja okreće prema unutra, potičući nas na introspekciju, reviziju starih odluka i rješavanje davno zaboravljenih pitanja.

Saturn, planet karme i discipline, retrogradan u Ovnu, natjerat će nas da preispitamo svoje dugoročne planove i način na koji preuzimamo odgovornost.

U istom znaku pridružit će mu se i Neptun, vladar iluzija, čija će energija rušiti lažna uvjerenja koja imamo o sebi i svojim ambicijama. Pluton, moćni planet transformacije, iz retrogradnog hoda u Vodenjaku poticat će duboke promjene u našem odnosu prema društvu i kolektivu.

Njima se trećeg kolovoza pridružuje i Uran u Blizancima, donoseći period preispitivanja naših ideja i komunikacije, dok će Kiron, poznat kao "ranjeni iscjelitelj", svojim retrogradnim hodom u Ovnu staviti u fokus naše najdublje rane povezane s identitetom, nudeći priliku za njihovo konačno iscjeljenje.

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Kozmički reset: Dvije pomrčine kao okidači sudbine

Dodatnu dinamiku ovom ionako uzavrelom periodu donose dvije pomrčine, koje u astrologiji djeluju kao "kozmički okidači" ili akceleratori, ubrzavajući sudbinske događaje i promjene koje su se dugo spremale.

Prva na redu je totalna pomrčina Sunca u znaku Lava, dvanaestog kolovoza. Ovaj snažan astrološki događaj djeluje kao početak potpuno nove sezone u našim životima, stavljajući naglasak na teme kreativnosti, autentičnosti, vodstva i osobnog identiteta.

Donosi iznenadne prilike za osvježavanje odnosa, povratak samopouzdanja i hrabrost da zasjamo u punom svjetlu. Zatim, dvadeset i osmog kolovoza, slijedi djelomična pomrčina Mjeseca u Ribama.

Ova pomrčina donosi emocionalno otpuštanje i kulminaciju na osi Djevica-Ribe, potičući teme iscjeljenja, služenja drugima i duhovnog rasta. Prema detaljnim vedskim analizama pomrčina za 2026. godinu, ovaj period označava karmičko čišćenje i suočavanje s potisnutim emocijama.

Četiri znaka u epicentru promjena

Kombinacija pet retrogradnih planeta i dvije pomrčine najsnažnije će se odraziti na Bikove, Djevice, Škorpione i Ribe, otvarajući im put prema izlasku iz dugog i napornog ciklusa.

Bik

Za bikove, poznate po svojoj potrazi za stabilnošću, druga polovica 2026. donosi mirnije okolnosti. Pomrčina Sunca dvanaestog kolovoza aktivirat će njihovu četvrtu kuću doma i obitelji, ubrzavajući dugo pripremane odluke vezane uz nekretnine ili obiteljsku dinamiku.

Financije napokon ulaze u stabilniju fazu, a vještine koje su dugo razvijali počet će donositi konkretnu i zasluženu zaradu. U ljubavi će prestati tražiti prazne riječi i okrenuti se partnerima čija se sigurnost očituje u djelima.

Djevica

Analitične djevice suočit će se s posljedicama svojih odluka, ali istovremeno dobiti i priliku za potpuno novi početak. Pomrčine će im donijeti jasnoću i ubrzati rješavanje odnosa koji su im dugo crpili energiju, bilo da se radi o poslovnim partnerstvima ili prijateljstvima.

Ovo je period kada će kristalno jasno vidjeti tko zaslužuje njihovo povjerenje. Financijske prilike dolaze kroz suradnju i dobro ispregovarane dogovore, gdje će njihova poslovična preciznost doći do izražaja.

Foto: Generirao UI

Škorpion

Intenzivnim škorpionima najviše se mijenja profesionalni položaj. Pomrčina Sunca u Lavu snažno će utjecati na njihovu desetu kuću karijere i javnog statusa, donoseći iznenadnu ponudu za bolji posao, neočekivano napredovanje ili projekt koji značajno povećava njihov utjecaj.

Novac će pratiti profesionalni rast. Jesen donosi važne, ali i teške razgovore u ljubavi, gdje će se odnosi koji nemaju čvrste temelje i jasnu budućnost konačno privesti kraju.

Ribe

Sanjive ribe doživjet će trenutak buđenja. Pomrčine, posebno ona Mjesečeva u njihovom znaku, donose im nevjerojatnu jasnoću u pogledu vlastitih potreba i smjera u kojem žele ići.

Mnogi će se osloboditi odnosa, poslova ili uvjerenja koja su ih ograničavala i sputavala.

Ovo je vrijeme za postavljanje zdravijih granica i donošenje odluka koje su isključivo u skladu s njihovim unutarnjim bićem. Intuicija će im biti snažan i nepogrešiv vodič kroz ovaj transformativni i oslobađajući period.