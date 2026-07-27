Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 27. 07. 2026.
Ljubav: Harmonija i potreba za bliskošću obilježit će emotivne odnose. Moguće je ostvarenje važnog razgovora koji donosi olakšanje. Ljubavna situacija dobiva nježniju i stabilniju atmosferu.
Posao: Suradnje i dogovori dolaze u središte pozornosti. Diplomatski pristup pomoći će u stvaranju povoljnih okolnosti. Nove ideje mogu biti povezane s kreativnim projektima i osobnim napretkom.
Zdravlje: Ravnoteža će biti ključna za osjećaj zadovoljstva. Umjerenost u svakodnevnim navikama donosi više energije. Psihičko rasterećenje pozitivno će djelovati na cijeli organizam.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Dvije teške nesreće: U Blagaju teško stradao vozač automobila, kod Vukove Gorice slovenski motociklist
emedjimurje /
Marija Bermanec i Filip Hozjak: Niti auto ne 'gene' bez popevke!
RI PORTAL /
Strašna nesreća u Istri: Poginula Austrijanka, sudarila se dva auta i dva motocikla
dubrovački dnevnik /
Franković oštro poručio: 'Koliko god prijetili i što god radili, nećete zaustaviti promjene!'
e zadar /
Ponos i tuga u zadarskom zaleđu: Svečano obilježena 35. obljetnica herojske obrane Kruševa
SiB /
Osječka ljetna noć još jednom pretvorila centar grada u veliku ljetnu pozornicu
Izdvojeno
PENTAGON NIJE ISKLJUČIO /
Što ako SAD izvrši kopnenu invaziju na Iran? 'Nisam želio da dođe do ove točke'
SVAKA ČAST /
Nitko kao Tadej! Slovenac je uistinu uspio nešto jedinstveno