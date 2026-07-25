Dnevni horoskop, Strijelac, 25. i 26. 07. 2026.

Ljubav: Avanturistički duh unosi novu energiju u odnose. Moguće su spontane situacije koje bude radost. Emocije se povezuju sa slobodom i iskrenošću. Vikend donosi osjećaj širenja vidika.

Posao: Nove prilike dolaze kroz kontakte i razmjenu ideja. Moguće je pokretanje planova koji su dugo čekali. Optimizam postaje važan pokretač.

Zdravlje: Povećana potreba za kretanjem bit će izražena. Energija se obnavlja kroz aktivnosti koje donose zadovoljstvo. Psihička svježina postaje važna tema.

Snovi i vizije: Snovi donose motive putovanja i istraživanja. Moguće su vizije povezane s budućim ciljevima. Podsvijest otvara nove horizonte.