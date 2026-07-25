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Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 25. i 26. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 25. i 26. 07. 2026.
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Ljubav: Vikend donosi osjećaj sigurnosti i dubljeg povezivanja. U postojećim odnosima otvaraju se mogućnosti za nježnije razumijevanje. Neočekivani razgovori mogu otkriti emocije koje su dugo bile skrivene. Romantična atmosfera bit će naglašena.

Posao: Stabilnost i strpljenje donose pozitivne rezultate. Neke ranije odluke sada će pokazati svoju vrijednost. Moguće je prepoznavanje sposobnosti koje su ranije bile zanemarene. Poslovni planovi dobivaju čvršće temelje.

Zdravlje: Tijelo će tražiti više odmora i sporiji ritam. Obnavljanje energije bit će povezano s osjećajem unutarnjeg zadovoljstva. Mentalno rasterećenje donosi novu snagu.

Snovi i vizije: Snovi će biti povezani s domom, obitelji i osjećajem pripadnosti. Mogu se pojaviti poruke iz podsvijesti koje podsjećaju na važne životne vrijednosti. Intuitivni uvidi bit će snažni.

Dnevni Horoskop Bik

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