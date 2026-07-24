Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 24. 07. 2026.
Ljubav: Predstoji susret koji će probuditi znatiželju i optimizam. U odnosima će biti naglašena spontanost. Jedna neočekivana okolnost mogla bi otvoriti vrata novim emocijama. Bit će prisutan osjećaj da najbolje tek dolazi.
Posao: Pojavit će se prilika za širenje poslovnih planova. Dobra vijest stići će iz smjera koji nije bio očekivan. Entuzijazam će biti prepoznat kao velika prednost. Financijska slika pokazat će znakove napretka.
Zdravlje: Vitalnost će biti na visokoj razini. Više optimizma pozitivno će djelovati na organizam. Osjećaj slobode donijet će dodatnu energiju. Dan će proteći bez većih opterećenja.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Uhićene aktivistice na Trgu: 'Stajala sam tamo dok me policija nije odvela, svima nam je puklo srce'
emedjimurje /
Vrijedna donacija: Više od 4.500 eura za vrtić u Ivanovcu
RI PORTAL /
Rijeka dobila vrijedan dio svoje industrijske povijesti, Torpedov ratni kamion vraćen u rodni grad
dubrovački dnevnik /
Prije 11 godina napustio nas je Kristo Laptalo, kapetan kojemu je nepravda oduzela 16 mjeseci života
e zadar /
Mještani Sutomišćice upozoravaju: Potonuli brod kod plaže danima predstavlja opasnost
SiB /
Hoće li povijesno niski vodostaji ostaviti Osijek bez vode? Evo što kažu iz Vodovoda
Izdvojeno
LUDI TEMPERAMENT /
Garcia: 'Ponosan sam na momčadski duh, a reći ću vam nešto o zvižducima za mene'
VELIKO POŠTOVANJE /
Matjaž Kek nakon povratničkog debija u Rijeci: 'Volim njegov mentalni sklop'