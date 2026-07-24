Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 24. 07. 2026.
Ljubav: Bit će privučena pozornost osobe od koje se najmanje očekuje zanimanje. Strasti će biti izraženije nego inače. Jedan pogled ili slučajan susret mogli bi ostaviti snažan dojam. Ljubavna situacija krenut će u zanimljivijem smjeru.
Posao: Na poslu će biti primijećen trud koji je dugo ostajao u sjeni. Moguć je razvoj događaja koji će donijeti dodatne odgovornosti. Samopouzdanje će ostaviti snažan dojam na suradnike. Financijski izgledi bit će povoljniji.
Zdravlje: Razina energije bit će vrlo dobra. Organizam će se lakše prilagođavati ubrzanom ritmu. Više kretanja donijet će osjećaj svježine. Opće stanje ostat će stabilno.
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