Dnevni horoskop, Vaga, 23. 07. 2026.

Ljubav: Ljubavni odnosi prolaze kroz fazu nježnijeg povezivanja. Pojavljuje se osjećaj da se neke stvari konačno slažu na svoje mjesto. Privlačnost, razumijevanje i zajednički interesi dolaze u prvi plan.

Posao: Na poslovnom području dolazi do prilika koje zahtijevaju diplomaciju i dobar osjećaj za ljude. Suradnje mogu postati važnije nego što se u početku činilo. Financijski planovi dobivaju jasniju strukturu.

Zdravlje: Osjećaj ravnoteže između tijela i emocija postaje izraženiji. Dolazi do oslobađanja od napetosti koje su se dugo nakupljale. Mirniji ritam donosi obnovu energije.