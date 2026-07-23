Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 23. 07. 2026.
Ljubav: Ljubavni odnosi prolaze kroz fazu nježnijeg povezivanja. Pojavljuje se osjećaj da se neke stvari konačno slažu na svoje mjesto. Privlačnost, razumijevanje i zajednički interesi dolaze u prvi plan.
Posao: Na poslovnom području dolazi do prilika koje zahtijevaju diplomaciju i dobar osjećaj za ljude. Suradnje mogu postati važnije nego što se u početku činilo. Financijski planovi dobivaju jasniju strukturu.
Zdravlje: Osjećaj ravnoteže između tijela i emocija postaje izraženiji. Dolazi do oslobađanja od napetosti koje su se dugo nakupljale. Mirniji ritam donosi obnovu energije.
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