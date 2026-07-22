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Dnevni horoskop, Vaga, 22. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Vaga, 22. 07. 2026.
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Ljubav: Emotivni odnosi bit će obilježeni skladom i lijepim iznenađenjima. Jedna iskrena gesta mogla bi vratiti vjeru u osjećaje. Slobodni pripadnici znaka mogli bi neočekivano privući osobu koja će probuditi znatiželju. Bit će izražen osjećaj povezanosti.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvorene nove mogućnosti za suradnju. Diplomatičnost će donijeti prednost u važnim razgovorima. Jedan projekt mogao bi krenuti povoljnijim tijekom od očekivanog. Financijska situacija ostat će stabilna.

Zdravlje: Osjećaj unutarnjeg mira pozitivno će utjecati na cjelokupno stanje organizma. Manji umor neće dulje potrajati. Više energije osjećat će se pred kraj dana. Ravnoteža će biti naglašena.

Dnevni Horoskop Vaga

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