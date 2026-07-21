Dnevni horoskop, Škorpion, 21. 07. 2026.

Ljubav: Skriveni osjećaji mogli bi biti neočekivano otkriveni. U postojećim odnosima ponovno će biti probuđena bliskost. Slobodni pripadnici znaka mogli bi biti iznenađeni pažnjom osobe koja je dugo promatrala iz daljine. Emocionalna dinamika bit će vrlo intenzivna.

Posao: Bit će donesene odluke koje će imati pozitivan učinak na buduće planove. Poslovni autoritet dodatno će biti učvršćen. Financijska pitanja razvijat će se stabilnije nego što se očekivalo. Jedna prilika pokazat će se vrijednijom nego na prvi pogled.

Zdravlje: Snaga i izdržljivost bit će izraženije nego prethodnih dana. Manje tegobe postupno će biti zaboravljene. Psihološka stabilnost donijet će dodatnu energiju. Dan će proteći u osjećaju kontrole.