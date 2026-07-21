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Dnevni horoskop, Bik, 21. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Bik, 21. 07. 2026.
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Ljubav: Emocionalna stabilnost bit će ponovno uspostavljena nakon razdoblja nesigurnosti. Partnerove namjere bit će jasnije nego prije. Slobodni pripadnici znaka mogli bi neočekivano obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti. Jedna poruka mogla bi pobuditi zaboravljene osjećaje.

Posao: Na radnom mjestu očekivat će se dodatna odgovornost, ali će biti uspješno prihvaćena. Bit će otvoren prostor za napredak kroz suradnju s utjecajnim osobama. Financijska situacija pokazat će prve znakove poboljšanja. Dobar dojam ostavit će dugotrajan učinak.

Zdravlje: Organizam će se uspješno prilagođavati pojačanom ritmu. Manji umor neće ostaviti ozbiljnije posljedice. Dobro raspoloženje pozitivno će djelovati na opće stanje. Osjećaj zadovoljstva bit će izraženiji pred kraj dana.

Dnevni Horoskop Bik

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