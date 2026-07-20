Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 20. 07. 2026.
Ljubav: Emocionalna povezanost s bliskom osobom dodatno će se produbiti. Bit će pokazano više razumijevanja nego što se očekivalo. Jedna gesta pažnje ostat će dugo u sjećanju. Ljubavna atmosfera bit će ispunjena toplinom.
Posao: Na poslovnom planu bit će naglašena potreba za strpljenjem. Određeni procesi odvijat će se sporije, ali će donijeti kvalitetnije rezultate. Bit će uočena odgovornost koja je dosad prolazila nezamijećeno. Financijska pitanja ostat će pod dobrom kontrolom.
Zdravlje: Organizam će pokazivati dobru otpornost. Emocionalna ravnoteža pozitivno će djelovati na fizičko stanje. Manje napetosti bit će brzo prevladane. Osjećaj mira bit će prisutan veći dio dana.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
kaportal /
Goran Ilić: 'Imali smo i imat ćemo sjajne glazbenike, ali koncert Ralpha Townera...'
emedjimurje /
Donja Dubrava: Danas se održava Margaljetsko proštenje
RI PORTAL /
Tisuće posjetitelja obilježile udarni ljetni vikend u Kostreni
dubrovački dnevnik /
Metković dobiva novu prometnicu prema autocesti: Kreće izgradnja spojne ceste
e zadar /
Sofascore: Ross Williams je novi igrač Zadra
SiB /
U Đakovu proslavljen poseban jubilej: Baka Ana napunila je 100 godina
Izdvojeno
ZAGONETNA FOTOGRAFIJA /
Djevojka Danija Olma javila se s finala: Jedan komentar ispod objave pokrenuo lavinu glasina
BEZOPASNI /
Nevjerojatna statistika: Nikome se prije Argentine ovo nije dogodilo u finalu