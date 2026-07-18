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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 18. i 19. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 18. i 19. 07. 2026.
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Ljubav: Bit će primijećeno više pogleda i simpatija nego što će se očekivati. Partner će pokazati veću spremnost na razumijevanje. Slobodnim Lavovima mogao bi započeti zanimljiv flert. Vikend će biti ispunjen toplom atmosferom.

Posao: Razmišljanja o budućim ciljevima postat će ozbiljnija. Jedna poslovna prilika mogla bi se ponovno pojaviti. Financijska pitanja razvijat će se u pozitivnom smjeru. Samopouzdanje će biti dodatno ojačano.

Zdravlje: Vitalnost će biti na visokoj razini. Bit će prisutan osjećaj fizičke snage. Manje napetosti brzo će prolaziti. Ravnoteža će se lakše održavati.

Snovi i vizije: Snovi će biti puni svjetlosti i velikih prostora. Jedna simbolična scena mogla bi najaviti novo razdoblje. Kreativne ideje dolazit će bez najave.

Dnevni Horoskop Lav

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