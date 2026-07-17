FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 07. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 07. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Strasti će biti izraženije, ali će prevladati potreba za iskrenim odnosom. Partner će pokazati spremnost za rješavanje pitanja koja su dugo ostajala otvorena. Slobodnim Škorpionima mogla bi se približiti osoba neobične energije. Emotivna intuicija bit će posebno izražena.

Posao: Važna poslovna odluka pokazat će se ispravnom. Bit će otvorena mogućnost napretka kroz novi projekt ili dodatnu odgovornost. Suradnja s kolegama odvijat će se uspješnije nego što se očekivalo. Financijska sigurnost postupno će rasti.

Zdravlje: Osjećaj unutarnje snage bit će naglašen. Napetost će biti zamijenjena većim osjećajem kontrole. Organizam će dobro reagirati na mirniji tempo. Psihofizička ravnoteža bit će sve izraženija.

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno