Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 07. 2026.

Ljubav: Strasti će biti izraženije, ali će prevladati potreba za iskrenim odnosom. Partner će pokazati spremnost za rješavanje pitanja koja su dugo ostajala otvorena. Slobodnim Škorpionima mogla bi se približiti osoba neobične energije. Emotivna intuicija bit će posebno izražena.

Posao: Važna poslovna odluka pokazat će se ispravnom. Bit će otvorena mogućnost napretka kroz novi projekt ili dodatnu odgovornost. Suradnja s kolegama odvijat će se uspješnije nego što se očekivalo. Financijska sigurnost postupno će rasti.

Zdravlje: Osjećaj unutarnje snage bit će naglašen. Napetost će biti zamijenjena većim osjećajem kontrole. Organizam će dobro reagirati na mirniji tempo. Psihofizička ravnoteža bit će sve izraženija.