Bloom već počeo s gažama? Oglasio se njegov glazbeni idol: 'Jedva čekam da pjevamo zajedno'

Dok Maja Šuput (46) ovog ljeta neumorno nastupa diljem obale, njezin sin Bloom ponovno je pokazao da bi jednog dana mogao krenuti njezinim stopama. Petogodišnjak je oduševio izvedbom pjesme popularnog mladog pjevača, a reakcije poznatih nisu izostale.

Maja je na društvenim mrežama podijelila simpatičan video na kojem Bloom, uz gitarista Vinka Bosnića, pjeva pjesmu "Nećeš spavati" Jakova Jozinovića (20).

"Prve gaže krenule", našalila se pjevačica uz objavu koja je ubrzo prikupila brojne pozitivne reakcije. Među prvima se javio i Jakov Jozinović, koji je Bloomu u komentaru poručio: "Jedva čekam da pjevamo zajedno." Nisu izostali ni komentari drugih poznatih. Voditelj Dalibor Petko kratko je napisao: "Zvijezda je rođena", dok je Martina Tomčić kroz šalu poručila: "Mama Maja Šuput, motaj kablove!"

Da Bloom uživa u glazbi odavno je poznato. Maja često dijeli snimke na kojima njezin sin potpuno uživljeno pjeva omiljene pjesme i emotivno proživljava svaku izvedbu. Prije nekoliko mjeseci posebno je oduševio izvedbom Jozinovićeve pjesme "Ja volim", koja je na društvenim mrežama prikupila više od 2,5 milijuna pregleda.

Bloom je ove godine otišao i korak dalje. Naime, Maja mu je ispunila veliku želju te je petogodišnjak snimio svoju prvu pjesmu i spot u profesionalnom studiju