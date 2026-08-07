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VELIKI PROBLEM /

Arktik u opasnosti: Otapanje leda prijeti polarnim medvjedima, snimljeni na kamenom tlu

Arktik u opasnosti: Otapanje leda prijeti polarnim medvjedima, snimljeni na kamenom tlu
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Polarni medvjedi, koji za lov na tuljane u potpunosti ovise o morskom ledu, zbog njegova otapanja gube svoje prirodno stanište

7.8.2026.
16:03
Magazin.hr
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Norveški ministar okoliša Andreas Bjelland Eriksen posjetio je Svalbard, gdje je s klimatolozima proučavao utjecaj klimatskih promjena. U dolini Adventdalen promatrao je otapanje permafrosta, što uzrokuje klizišta u tundri i pucanje tla.

Njegov je posjet uključivao i obilazak naselja Ny-Ålesund te vožnju brodom po fjordu Kongsfjord, gdje se ledenjaci povlače, a morski se led znatno smanjuje. Arhipelag Svalbard jedno je od područja na svijetu koja se najbrže zagrijavaju.

Arktik u opasnosti: Otapanje leda prijeti polarnim medvjedima, snimljeni na kamenom tlu
Foto: NTB, NTB/Alamy/Profimedia

Naglo otapanje leda iz temelja narušava osjetljiv arktički ekosustav i ugrožava lokalnu faunu.

Polarni medvjedi, koji za lov na tuljane u potpunosti ovise o morskom ledu, zbog njegova otapanja gube svoje prirodno stanište.

Fotografi su na obali snimili medvjeda kako se kreće po kamenitom tlu bez snijega. Kratko arktičko ljeto ključno je razdoblje za hranjenje i razmnožavanje medvjeda, tuljana, morževa i sobova.

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Polarni MedvjediOtapanje LedaOpasnostArktikKlimatske PromjeneEkosustav
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VELIKI PROBLEM /
Arktik u opasnosti: Otapanje leda prijeti polarnim medvjedima, snimljeni na kamenom tlu