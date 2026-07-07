Koliko zgodnih muškaraca oblijeće Maju nakon prekida sa Šimom? Na odmoru uživa u dobrom društvu

Hrvatska pjevačica Maja Šuput (46) poznata je po uživanju na luksuznim svjetskim destinacijama te je ovaj put za godišnji odmor izabrala najpoznatije ljetovalište na španjolskoj obali Costa del Sol, Marbellu. Maju smo dosad navikli viđati u društvu bivšeg Gospodina Savršenog Šimom Elezom (27). Osim sina Blooma (4), na putovanju su im se pridružili i bliski prijatelj i stilist Marko Grubnić (43) i njegov suprug Momčilo Gurović.

Ugodno društvo

Ljubiteljica tropskih lokacija ovaj je tjedan hrvatsku obalu zamijenila španjolskom. Marbella, dragulj obale Costa del Sol globalno poznata po glamuroznom načinu života, luksuznim klubovima na plaži, golf terenima svjetske klase i 27 kilometara mediteranske obale. Pjevačica je s pratiteljima podijelila par trenutaka s njihovog odmora u prekrasnom gradiću u luksuznom resortu Hacienda del Mar. Pohvalila se isklesanim tijelom u bijelom i tirkiznom badiću te vjernim prijateljima koji se igraju s njezinim sinom Bloomom.

Foto: Instagram

Na videu kojeg je Šuput objavila vidi se zgodni muškarac koji drži Blooma pri ulasku u more te kako se s njim igra u bazenu. Muškarac s videa je suprug poznatog hrvatskog stilista i Majinog bliskog prijatelja "Modnog Mačka" Marka Grubnića, Momčilo Gurović. Momčilo Gurović javnosti je poznat kao životni partner Marka Grubnića, dok je manje poznato da je i marketing menadžer za luksuzne vile. Marko i Momčilo svoju su vezu zapečatili 2022. nakon dvogodišnjih zaruka. Par od tada živi luksuznim životom te objavljuje fotografije ekstravagantnog života na kojima izgledaju savršeno, iako javnost smatra da su se obojica podvrgnula estetskim zahvatima.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Veza s Gospodinom Savršenim

Podsjetimo se, Maja Šuput nedavno je raskinula vezu s 19 godina mlađim Gospodinom Savršenim četvrte sezone Šimom Elezom. Svoju su priču započeli nakon što je Šime, na pitanje da izabere između Maje Šuput i Franke Batelić, odabrao Franku. Maja je za medije ispričala da ju je već sljedećeg jutra, dok je bila na sastanku, Šime nazvao putem videopoziva. Kako nije imala njegov broj, javila se misleći da je riječ o audiopozivu, a kada ga je ugledala na ekranu, oboje su se počeli smijati. Dodala je da su se iste večeri upoznali na partyju, dugo razgovarali te nakon toga ostali u kontaktu. Par je objavio vezu u srpnju 2025. te su oboje od tada bili aktivni na društvenim mrežama dijeleći zajedničke trenutke sa svojim pratiteljima. U svibnju 2026. Maja je priznala: “Znate kako je, svaka priča ima svoj početak i kraj, a mi smo se već neko vrijeme približili ovom drugom dijelu. Evo, iskrena sućut medijima i portalima koji su ostali bez dnevne doze showbiz novosti” te da je njihova veza došla kraju.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL