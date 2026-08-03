Josipa Lisac o prozivanju pjevačice Duške Brčić-Šušak: 'Ne daješ joj slobodu da se izrazi'

Glazbena diva Josipa Lisac (76) iskoristila je svoj koncert na 65. Hvarskim ljetnim priredbama kako bi se osvrnula na nedavni "skandal" koji je uzburkao hrvatsku estradu. U neočekivanom i iskrenom monologu, pred publikom je stala u obranu mlade pjevačice Duške Brčić-Šušak (27), koja se posljednjih dana našla na meti kritika Jacquesa Houdeka (45), uputivši snažnu poruku o važnosti umjetničke slobode, podrške i altruizma.

Tijekom koncerta Josipa Lisac osvrnula se na događaj koji je posljednjih dana izaziva brojne reakcije u javnosti. "Nešto se dogodilo. Naravno, nije se svima svidjelo. Nije se svidjelo ni nekim mojim kolegama", rekla je publici.

Potom je istaknula kako mladim glazbenicima treba pružiti priliku za razvoj i izraziti se bez straha od osude. "Možda sada nije bila tako dobra, ali daj joj šansu, možda će kroz neko vrijeme biti najbolja. Ti joj ne daješ mogućnost, ne daješ joj slobodu da se izrazi, da nauči", poručila je, aludirajući na kritike upućene mladoj pjevačici.

Svatko zaslužuje slobodu izražavanja

Dodala je kako je važno ne osuđivati druge te da svatko zaslužuje slobodu izražavanja. Njezine riječi publika je nagradila velikim pljeskom, a na kraju je uz osmijeh poručila kako ne želi biti novinarka, već samo otvoreno reći ono što misli.

Podsjetimo, cijela rasprava započela je nakon nastupa mlade pjevačice Duške Brčić-Šušak na manifestaciji "Trag u beskraju" u Veloj Luci, kada je Jacques Houdek javno kritizirao njezinu izvedbu. Istaknuo je da se na pozornicu ne bi trebalo izlaziti bez odgovarajuće vokalne pripreme te poručio kako profesionalni standardi moraju vrijediti za sve izvođače. Njegov komentar podijelio je javnost - dok su ga jedni podržali zbog iskrenosti, drugi su smatrali da je bio prestrog prema mladoj pjevačici.

U razgovoru za Net.hr, i Jacques i Duška osvrnuli su se na cijelu situaciju. Houdek je naglasio da njegov cilj nije bio nikoga poniziti, već ukazati na važnost kvalitete i odgovornosti prema publici, dok je Duška poručila kako je kritike prihvatila kao priliku za učenje te da je cijelo iskustvo neće obeshrabriti u daljnjem glazbenom radu.