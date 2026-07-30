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Jacques Houdek oštro o nastupu mlade pjevačice: 'Ovo je dijagnoza, hitno mora pronaći pomoć!'

Jacques Houdek oštro o nastupu mlade pjevačice: 'Ovo je dijagnoza, hitno mora pronaći pomoć!'
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Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Izvedba pjesme Olivera Dragojevića na manifestaciji "Trag u beskraju" izazvala je podijeljene reakcije, a ponajviše je odjeknula javna kritika poznatog pjevača i odgovor koji je dobio

30.7.2026.
16:06
Hot.hr
Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Pjevačica Duška Brčić-Šušak (27), javnosti poznata po natjecanju u showu The Voice, našla se u fokusu nakon što je na Instagramu podijelila snimke s manifestacije "Trag u beskraju". U opisu izvedbe Oliverove pjesme 'Ostavljam te samu' napisala je: "Ovaj video je moja emocija pjesme Ostavljam te samu."

Podijeljena reakcija publike i oštra rasprava

Njezina je interpretacija izazvala podijeljene reakcije, a najglasniji među kritičarima bio je Jacques Houdek (45), koji je u komentarima iznio vrlo oštru ocjenu:

Jacques Houdek oštro o nastupu mlade pjevačice: 'Ovo je dijagnoza, hitno mora pronaći pomoć!'
Foto: Mislav Bosancic

"Nikako… Nikako! Nažalost… Duška je talentirana i njena interpretacija dolazi s nekog zaista, čini se, iskrenog mjesta, ali je glas nažalost bolestan, ovo je dijagnoza na glasnicama… Out of tune, promuklo (i ne, ne kao Oliver, da se ne bi netko usudio vući paralelu! Oliver je pjevao točno tako kako i govori). A ovo je naprosto krivo, ton je iskrivljen i ružan… agresivno… jer mora biti, nažalost, ne izlazi drugačije… Duška hitno, hitno mora pronaći pomoć za svoj glas."

Jacques Houdek oštro o nastupu mlade pjevačice: 'Ovo je dijagnoza, hitno mora pronaći pomoć!'
Foto: Mislav Bosancic

Duška mu nije ostala dužna te mu je odgovorila: "Dragi Jacques, prepala sam se kad sam pročitala poruku, ali moram reći da sam prije nekoliko mjeseci bila na pregledu i s glasnicama je, srećom, sve u redu. Možda vam se ne sviđa kako pjevam, možda vam se ne sviđa ova pjesma ili moj način pjevanja općenito, i to potpuno poštujem. Ali što se zdravlja tiče, sve je u redu, a to mi je ipak najvažnije. Hvala puno!"

Jacques Houdek oštro o nastupu mlade pjevačice: 'Ovo je dijagnoza, hitno mora pronaći pomoć!'
Foto: Instagram/Screenshot

Houdek joj je ostavio još par komentara nastavljajući svoju tvrdnju, ali od pjevačice nije dobio odgovor.

Jacques Houdek oštro o nastupu mlade pjevačice: 'Ovo je dijagnoza, hitno mora pronaći pomoć!'
Foto: Instagram/Screenshot

Trag U BeskrajuOliver Dragojević
komentara
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