Jacques Houdek oštro o nastupu mlade pjevačice: 'Ovo je dijagnoza, hitno mora pronaći pomoć!'

Pjevačica Duška Brčić-Šušak (27), javnosti poznata po natjecanju u showu The Voice, našla se u fokusu nakon što je na Instagramu podijelila snimke s manifestacije "Trag u beskraju". U opisu izvedbe Oliverove pjesme 'Ostavljam te samu' napisala je: "Ovaj video je moja emocija pjesme Ostavljam te samu."

Podijeljena reakcija publike i oštra rasprava

Njezina je interpretacija izazvala podijeljene reakcije, a najglasniji među kritičarima bio je Jacques Houdek (45), koji je u komentarima iznio vrlo oštru ocjenu:

Foto: Mislav Bosancic

"Nikako… Nikako! Nažalost… Duška je talentirana i njena interpretacija dolazi s nekog zaista, čini se, iskrenog mjesta, ali je glas nažalost bolestan, ovo je dijagnoza na glasnicama… Out of tune, promuklo (i ne, ne kao Oliver, da se ne bi netko usudio vući paralelu! Oliver je pjevao točno tako kako i govori). A ovo je naprosto krivo, ton je iskrivljen i ružan… agresivno… jer mora biti, nažalost, ne izlazi drugačije… Duška hitno, hitno mora pronaći pomoć za svoj glas."

Foto: Mislav Bosancic

Duška mu nije ostala dužna te mu je odgovorila: "Dragi Jacques, prepala sam se kad sam pročitala poruku, ali moram reći da sam prije nekoliko mjeseci bila na pregledu i s glasnicama je, srećom, sve u redu. Možda vam se ne sviđa kako pjevam, možda vam se ne sviđa ova pjesma ili moj način pjevanja općenito, i to potpuno poštujem. Ali što se zdravlja tiče, sve je u redu, a to mi je ipak najvažnije. Hvala puno!"

Foto: Instagram/Screenshot

Houdek joj je ostavio još par komentara nastavljajući svoju tvrdnju, ali od pjevačice nije dobio odgovor.

Foto: Instagram/Screenshot