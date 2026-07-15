Kći Jacquesa Houdeka izrasla je u pravu ljepoticu: S roditeljima podijelila slike iz Ljubljane

Sofia Houdek (20), talentirana vizažistica i kći našeg poznatog pjevača Jacquesa Houdeka (45), svoje je pratitelje na Instagramu oduševila serijom fotografija s putovanja u Sloveniju.

Uz kratki opis koji se sastojao samo od emotikona slovenske zastave, podijelila je čak dvadeset trenutaka zabilježenih u Ljubljani, otkrivajući ne samo ljepote grada, već i svoj jedinstveni modni i umjetnički izričaj. Njezina objava brzo je prikupila pozitivne reakcije, među kojima su se istaknuli komentari puni podrške i ljubavi njezine majke Brigite Houdek (45).

Ljubljana kao savršena kulisa

Fotografije otkrivaju da je Sofia u čarima Slovenije uživala upravo s roditeljima, a zajedno su pozirali na nekim od najpoznatijih gradskih lokacija, čime se njezina objava pretvorila u pravu malu turističku razglednicu. U pozadini se tako mogu prepoznati znamenitosti poput Prešernovog trga, rijeke Ljubljanice koja teče srcem grada, prepoznatljive ružičaste Franjevačke crkve te jedinstvenog arhitektonskog bisera Tromostovja.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

Poznato je da je obitelj Houdek iznimno povezana, a Jacques nikada nije skrivao koliko je ponosan na uspjehe svoje kćeri. Sofia, koja polako ali sigurno gradi vlastiti put u svijetu ljepote i kozmetike, u roditeljima ima najveću podršku. Zajednički izlet u Ljubljanu pokazao je da, unatoč pretrpanim rasporedima, obitelj uvijek pronalazi vrijeme za stvaranje zajedničkih uspomena daleko od svjetala pozornice.

Podsjećamo, Sofia je starije dijete poznatog para, dok zajedno imaju još i sina Davida.