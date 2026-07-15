Kći Jacquesa Houdeka izrasla je u pravu ljepoticu: S roditeljima podijelila slike iz Ljubljane
Mlada vizažistica podijelila je predivne kadrove s obiteljskog putovanja u sloveniju, a obiteljska bliskost odmah su privukli pažnju pratitelja
Sofia Houdek (20), talentirana vizažistica i kći našeg poznatog pjevača Jacquesa Houdeka (45), svoje je pratitelje na Instagramu oduševila serijom fotografija s putovanja u Sloveniju.
Uz kratki opis koji se sastojao samo od emotikona slovenske zastave, podijelila je čak dvadeset trenutaka zabilježenih u Ljubljani, otkrivajući ne samo ljepote grada, već i svoj jedinstveni modni i umjetnički izričaj. Njezina objava brzo je prikupila pozitivne reakcije, među kojima su se istaknuli komentari puni podrške i ljubavi njezine majke Brigite Houdek (45).
Ljubljana kao savršena kulisa
Fotografije otkrivaju da je Sofia u čarima Slovenije uživala upravo s roditeljima, a zajedno su pozirali na nekim od najpoznatijih gradskih lokacija, čime se njezina objava pretvorila u pravu malu turističku razglednicu. U pozadini se tako mogu prepoznati znamenitosti poput Prešernovog trga, rijeke Ljubljanice koja teče srcem grada, prepoznatljive ružičaste Franjevačke crkve te jedinstvenog arhitektonskog bisera Tromostovja.
Poznato je da je obitelj Houdek iznimno povezana, a Jacques nikada nije skrivao koliko je ponosan na uspjehe svoje kćeri. Sofia, koja polako ali sigurno gradi vlastiti put u svijetu ljepote i kozmetike, u roditeljima ima najveću podršku. Zajednički izlet u Ljubljanu pokazao je da, unatoč pretrpanim rasporedima, obitelj uvijek pronalazi vrijeme za stvaranje zajedničkih uspomena daleko od svjetala pozornice.
Podsjećamo, Sofia je starije dijete poznatog para, dok zajedno imaju još i sina Davida.