Jacques Houdek pokazao neobičan aranžman pa poručio: 'Do ljeta raketa!'

Popularni pjevač Jacques Houdek (44) nasmijao je svoje pratitelje na Instagramu objavom kojom je na duhovit način najavio prelazak na zdraviji režim prehrane. Nakon, kako je sam to nazvao, "prvomajske mesne rapsodije", pjevač je pozirao s uistinu neobičnim poklonom - buketom od povrća, čime je simbolično označio početak svoje misije "do ljeta raketa".

"Od danas ćemo ovako! Osobito nakon prvomajske mesne rapsodije!", napisao je Houdek uz fotografiju na kojoj ozarenog lica drži impresivan aranžman. Njegova objava savršeno se nadovezuje na tradiciju proslave tzv. Prvog maja u Hrvatskoj, kada su roštilji i mesne delicije neizostavan dio druženja. Upravo taj svima poznat osjećaj pretjerivanja u hrani tijekom praznika pjevač je iskoristio kako bi na simpatičan način najavio promjenu. U rukama ne drži cvijeće, već brokulu, mrkvu, paprike, rajčice i začinsko bilje, sve složeno u buket.

Podrška pratitelja

Njegova objava brzo je prikupila pozitivne reakcije pratitelja, koji su ga obasuli komentarima podrške i odobravanja. "Predivan buket", "Samo naprijed!!!", i "Preeee!", samo su neke od poruka koje pokazuju da je pjevačeva duhovitost naišla na odličan prijem kod publike. Čini se da je ovim potezom Jacques ne samo nasmijao svoje obožavatelje, već i mnoge inspirirao da se nakon prazničnog opuštanja i sami okrenu zdravijim navikama.