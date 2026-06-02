Poznati novinari otkrili što očekuju od Vatrenih: 'Bit će tragedija ako se to dogodi'

'NE OTPISUJTE HRVATSKU' /

Hrvatska je večeras od Belgije izgubila 2:0. Srećom, to je bila samo prijateljska utakmica, zagrijavanje pred Svjetsko prvenstvo. Za devet dana kreće prava stvar. Superračunalo već je proglasilo Španjolsku pobjednikom

A oni koji to žele gledati uživo, a nisu kupili karte za grupnu fazu, neće je naći ispod 1000 eura. "Cijene su brutalne, pogotovo u gradovima u kojima gostuju velike reprezentacije. Sada u Dallasu ne možete naći najobičniji smještaj od dvije zvjezdice ispod 500 dolara i to ohoho daleko od stadiona", kaže nam novinar Germanijaka Alen Lesički.

Na 10 tisuća simulacija najveće šanse za osvajanje ima Španjolska s preko 16,1 %. Druga Francuska ima 13 %, a treća Engleska s 11,2%. Argentina ima 10,4 % šansi za naslov, Portugal 7 % i Brazil 6,6 %. Hrvatska je na 15. mjestu, prema superračunalu ima 1,6 % šansi za osvajanje mundijala.

"Prolazak skupine se očekuje pod mus jer inače će biti nacionalna tragedija, a sve ostalo je 50/50", smatra Lesički. RTL-ov Filip Brkić pak poručuje: "Mislim da Hrvatsku ne treba nikad otpisati, neke stvari nam istina - ne idu u prilog, četiri godine smo stariji i za mnoge je ovo i oproštaj od nacionalnog dresa - ali s Hrvatskom uvijek treba računati."

Postalo i opasno

Nikada skuplje prvenstvo, postalo je i opasno. Zbog svađe Donalda Trumpa i gradonačelnika Philadelphije, preporuka je da se nakon ponoći ne izlazi van.

Od kartela do ebole, sve o Mundijalu pogledajte u priči RTL Direkta.