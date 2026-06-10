Panjkota u Cessni s najiskusnijim instruktorom letenja: Ovo su najčešći uzroci padova malih aviona

Cessna. Model 172 N. Jedan od najpopularnijih malih aviona na svijetu. Dvije nesreće u pet dana bile su nam povod da provjerimo kako je ustvari letjeti sa manjim avionima, a za to smo dobili i možda najboljeg sugovornika kojeg možemo, jednog od naših najiskusnijih instruktora letenja.

Miljenko Bucalović ima na tisuće sati letenja upravo u avionima tipa Cessne, s njim i uzlijetanje s livade prolazi kao po špagi. Za samo polijetanje mogli bismo reći da je jednako glatko kao i u velikom putničkom avionu, možda malo duže traje dizanje na određenu visinu.

Ali ovdje smo kako bismo doznali zašto se malim avionima događaju nesreće, evo dvije u samo pet dana. Za početak, znalac kaže da uglavnom nije do aviona, jednako se kvare i mali i veliki.

"Razlika je u pilotima, kod velikih aviona i kod malih aviona, u školovanju. Letenje se obavlja po procedurama i onda to garantira određenu sigurnost letenja", kaže instruktor Bucalović.

To govore i podaci. U proteklih deset godina u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 197 nesreća i ozbiljnih nezgoda aviona, u kojima su smrtno stradale 32 osobe. Većina se odnosi na male avione, nesreća velikih komercijalnih aviona nije bilo 30 godina.

'Fali kontinuiteta u letenju'

Još je jedna bitna razlika kod malih aviona u odnosu na velike. "Najveći broj tih nesreća se događa negdje u proljeće i početkom ljeta. Jer privatni piloti, jasno, preko zime ne lete, i onda dođe ljeto i udri na letenje, a nema trenaže, izgubili su trenažu. I onda se događaju takvi kiksevi kakvi se događaju. Fali im kontinuiteta u letenju", ističe Bucalović.

Jutrošnja situacija - žirokopter, letjelica za koju su mnogi danas prvi put čuli, srušila se nedugo nakon polijetanja na skladište kamp kućica kod Vrsara, dvojicu Slovenaca pad s visine od par metara lakše je ozlijedio. Pilote takvih letjelica stručnjaci uspoređuju s motociklistima.

"Piloti nakon duljeg zimskog perioda ponovno počinju letjeti pa onda, slično kao i kod drugih oblika prometa, primjerice imamo motocikliste, dođe do pojačane pojave nesreća zbog usporenih, reklo bi se, refleksa", kaže David Gerhardinger, profesor na Prometnom fakultetu u Zagrebu.

Još se ne zna uzrok nesreće kod Medulina

Koji je bio uzrok nesreće prije samo pet dana, kada su u padu manjeg aviona kod Medulina poginula četvorica Austrijanaca, još se ne zna, istraga će vjerojatno trajati mjesecima.

"Može biti posljedica činjenice sezonalnosti takvih malih letjelica, koje ipak lete u dobrim vremenskim uvjetima, ljeti, što znači da postoji period godine kada se one ne koriste", ističe profesor Gerhardinger.

Kako onda unaprijediti stvari - pilote nitko ne može tjerati da više lete. Pitali smo instruktora Bucalovića bi li trebalo više kontrolirati tko sve uzlijeće, ali kaže da se "ne može to restrikcijama riješiti. to je isto kao da pokušavate s vozačima koji malo voze auto, što ćete s njima, kako to riješiti. To je dosta nerješiv problem. Nesreća će biti..."

Ali ako ste s iskusnim pilotom, s kakvim smo mi bili, i let manjim avionom može biti iskustvo koje će se pamtiti.