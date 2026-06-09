Što je žirokopter koji se srušio kod Vrsara? Profesor: 'Nije niti helikopter niti avion...'

Novi pad manjeg zrakoplova zabilježen je u Istri. Dvije osobe, državljani Slovenije, lakše su ozlijeđene nakon što se žirokopter srušio u blizini aerodroma u Vrsaru.

Nesreća se dogodila jutros oko 8:35 sati tijekom polijetanja žirokopterom, manjoj letjelici s rotorom. Prema prvim informacijama, letjelica je pala na obližnje spremište kamp-kućica. Dvojica muškaraca trebala su letjeti prema Celju, a na mjesto događaja odmah su upućene hitne službe.

Ravnateljica Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjana Čemerikić rekla je kako su djelatnici hitne pomoći po dolasku zatekli ozlijeđene osobe izvan letjelice.

"Po njihovim navodima, prilikom polijetanja došlo je do pada žirokoptera s visine od otprilike dva metra. Jedna osoba zadobila je površinske ozljede potkoljenica i podlaktica, dok je druga imala otvorenu ranu na zatiljku", rekla je Čemerikić.

Dodala je kako su obojica zbrinuta na mjestu nesreće, a ozlijeđenom muškarcu s ozljedom glave pružena je potrebna medicinska pomoć te mu je postavljeno pet šavova.

Specifična letjelica

Uzrok pada letjelice utvrdit će Agencija za istraživanje nesreća.

Profesor Prometnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu David Gerhardinger pojasnio je kako je žirokopter specifična vrsta letjelice koja objedinjuje karakteristike aviona i helikoptera.

"To je specifična vrsta letjelice koja nije niti helikopter niti avion, ima obilježja i jednog i drugog. Između ostalog, kraći je zaustavni put nego kad je u pitanju avion", istaknuo je Gerhardinger.