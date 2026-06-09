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JEDNA OSOBA OZLIJEĐENA /

Cure novi detalji pada letjelice u Istri: Žirokopter se srušio na spremište kamp-kućica

Cure novi detalji pada letjelice u Istri: Žirokopter se srušio na spremište kamp-kućica
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Foto: Net.hr

Navodno je to trebao biti let prema Celju, no odmah po polijetanju letjelica se srušila

9.6.2026.
11:28
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
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Jedna osoba ozlijeđena je i prevezena u bolnicu nakon što se jutros kod Vrsara u Istri srušio žirokopter.

Podsjetimo, nesreća se dogodila u utorak oko 8.35, a kako donosi Glas Istre, u žirokopteru su se nalazile dvije osobe. Jedna je ozlijeđena, dok druga, srećom, nije zadobila ozljede.

Žirokopter je pao na obližnje spremište kamp-kućica. Policija je na terenu i ogradila je mjesto nesreće.

Prema prvim informacijama, pilot je planirao letjeti prema Celju, no žirokopter se srušio odmah nakon uzlijetanja. Pilot je član Aerokluba Vrsar te često leti na relaciji Vrsar – Celje.

Zašto se letjelica srušila znat će se nakon očevida i službenog priopćenja nadležnih službi, objavila je istarska policija.

O događaju je obaviještena nadležna Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Podsjetimo, prije pet dana kod Medulina se također srušio manji avion. U nesreći je poginulo četvero ljudi. 

VrsarLetjelicaIstra
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