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NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA /

Oglasila se škola u Velikoj Gorici nakon smrti učenika (9): 'Izražavamo sućut obitelji'

Oglasila se škola u Velikoj Gorici nakon smrti učenika (9): 'Izražavamo sućut obitelji'
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Foto: Net.hr

Grad Velika Gorica ponudila je sve stručne resurse na raspolaganje školi, roditeljima, učenicima i zaposlenicima

9.6.2026.
10:09
Dunja Stanković
Net.hr
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Velikogorička osnovna škola u kojoj se u ponedjeljak ugušio devetogodišnji učenik tijekom obroka, izrazila je sućut obitelji preminulog dječaka kazavši da su u ovim teškim trenucima u potpunosti uz njih. 

Ističu da surađuju s nadležnim tijelima koji provode izvide i da ne mogu davati detalje o okolnostima tragedije dok ne završe službeni postupci. 

U odgovoru za Net.hr, navode kako su podnijeli zahtjev za suradnju s Timom za krizne intervencije kako bi se pružila psihološka pomoć svim učenicima i zaposlenicima koji su bili prisutni tijekom tragedije ili su pogođeni njome. Roditeljima učenika će, dodaju, poslati posebnu obavijest o tome. 

Grad ponudio pomoć

"O događaju su bez odgode obaviješteni nadležna policijska postaja, Hitna medicinska pomoć, osnivač Grad Velika Gorica i nadležno upravno tijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih", kažu nam iz škole.

Grad Velika Gorica ponudila je sve stručne resurse na raspolaganje školi, roditeljima, učenicima i zaposlenicima. 

Kako je RTL Danas prvi izvijestio, tijekom odmora dječak je jeo krafnu, no u jednom trenutku se počeo gušiti kada je pojeo preveliki zalogaj hrane. Unatoč tome što su mu u pomoć priskočile učiteljice, a Hitna pomoć je stigla u rekordnom roku, djetetu nije bilo spasa. 

Djeca koja su bila pored njega ispričala su da je odmah poplavio, prestao disati i izgubio svijet. 

"Dijete je bilo pod velikim odmorom, živahno, skakalo, smijalo se. Jeo je krafnu i očito je udahnuo veći zalogaj u dišni put. Pozvane su učiteljice koje su pozvale Hitnu pomoć i započele postupak oživljavanja", posvjedočila je dežurna liječnica Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Sanja Kos, koja je i sama sudjelovala na intervenciji. 

Učiteljica, pa djelatnici Hitne pomoći, oživljavali u ga 50 minuta, no ništa nisu mogli učiniti. 

Velika GoricaškolaGušenjeUčenikCrna Kronika
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