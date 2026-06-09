Oglasila se škola u Velikoj Gorici nakon smrti učenika (9): 'Izražavamo sućut obitelji'

Velikogorička osnovna škola u kojoj se u ponedjeljak ugušio devetogodišnji učenik tijekom obroka, izrazila je sućut obitelji preminulog dječaka kazavši da su u ovim teškim trenucima u potpunosti uz njih.

Ističu da surađuju s nadležnim tijelima koji provode izvide i da ne mogu davati detalje o okolnostima tragedije dok ne završe službeni postupci.

U odgovoru za Net.hr, navode kako su podnijeli zahtjev za suradnju s Timom za krizne intervencije kako bi se pružila psihološka pomoć svim učenicima i zaposlenicima koji su bili prisutni tijekom tragedije ili su pogođeni njome. Roditeljima učenika će, dodaju, poslati posebnu obavijest o tome.

Grad ponudio pomoć

"O događaju su bez odgode obaviješteni nadležna policijska postaja, Hitna medicinska pomoć, osnivač Grad Velika Gorica i nadležno upravno tijelo Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih", kažu nam iz škole.

Grad Velika Gorica ponudila je sve stručne resurse na raspolaganje školi, roditeljima, učenicima i zaposlenicima.

Kako je RTL Danas prvi izvijestio, tijekom odmora dječak je jeo krafnu, no u jednom trenutku se počeo gušiti kada je pojeo preveliki zalogaj hrane. Unatoč tome što su mu u pomoć priskočile učiteljice, a Hitna pomoć je stigla u rekordnom roku, djetetu nije bilo spasa.

Djeca koja su bila pored njega ispričala su da je odmah poplavio, prestao disati i izgubio svijet.

"Dijete je bilo pod velikim odmorom, živahno, skakalo, smijalo se. Jeo je krafnu i očito je udahnuo veći zalogaj u dišni put. Pozvane su učiteljice koje su pozvale Hitnu pomoć i započele postupak oživljavanja", posvjedočila je dežurna liječnica Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije Sanja Kos, koja je i sama sudjelovala na intervenciji.

Učiteljica, pa djelatnici Hitne pomoći, oživljavali u ga 50 minuta, no ništa nisu mogli učiniti.