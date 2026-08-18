Psihijatar otkrio koliko ima piromana u Hrvatskoj: 'On osjeća nevjerojatno uzbuđenje'

Tri Hrvata srpske nacionalnosti i Poljakinja, inače sestra od jednog, osumnjičeno je za izazivanje deset požara na različitim lokacijama na zadarskom području. Svi su priznali krivnju. Ivana Ivanda Rožić otkrila je je li policija bliže otkrivanju motiva.

Službeno se ne zna još puno detalja. U tijeku je pretraga mobitela. Mogla bi to biti Uskočka istraga, ali vidjet ćemo ima li tu elemenata terorizma ili je možda u pitanju alkohol koji se oteo kontroli, objasnila je Ivana. Većina stručnjaka kažu da svi ovi požari koji su se dogodili po Dalmaciji kažu nisu svi djelo piromana. Više o tome objasnio je psihijatar Špiro Janović, pročelnik Zavoda za hitna i krizna stanja i psihotraumatologiju KBC-a Zagreb.

Koliko godišnje ima piromana u Hrvatskoj?

Piromanija je jedna vrlo složena, teška i srećom rijetka bolest. Na naših 3,5 do četiri milijuna stanovnika ima ih svega 20-ak. Govorimo o pravim piromanima za koja djela bi oni mogli biti proglašeni neubrojivima na sudu.

Sam taj čin paljenja. Što se događa u njihovim glavama?

Radi se o bolesti koja predstavlja poremećaj nagona. Oni pri paljenju vatre, pri gledanju vatre osjećaju jedno nevjerojatno uzbuđenje, nešto slično tome kako narkoman osjeća kada uzima drogu. I upravo zbog toga, piromanija je kao bolest iznimno teška korekciji jer zahtjeva dugotrajno liječenje, zahtjeva veliku upornost i žrtvu kako terapeuta tako i oboljelih što je teško postići kada oni osjete veliki užitak.

Koliko bi onda trajalo liječenje?

Godinama. Računa se od pet na više godina upornog liječenja. Znači čak više puta mjesečno psihoterapijski posjeti, kognitivno bihevioralna terapija i slično.

Mogu li se oni definitivno izliječiti ili je to teško za reći?

Mogu, ali liječenje je dugotrajno, složeno i na žalost često neuspješno.

Koliko je teško kontrolirati te ljude? Rekli ste da je to broj od 20-ak ljudi.

Mi se moramo pomiriti s tim da naše društvo i medicina nemaju rješenje baš za sve situacije i sve bolesti. Ovo je jedna od takvih situacija. Pomoći se može, pomoći se treba. No uspješnost takvih liječenja nije onakva kakvi bi željeli.

Što se tiče većine ovih požara u Dalmaciji, većina stručnjaka se slaže da ne vjeruju da su sve počinili piromani. Što bi vi rekli?

Na žalost, mi zaboravljamo da nije sve bolest, da postoji zlo, da postoji kriminal, da postoji cijeli niz drugih razloga zbog kojih će netko napraviti tako strašnu stvar. Postoji i budalaština, lakomislenost. Gdje zbog jedne male šibice, jednog malog plamička se događa strašna tragedija kao na primjer u Omišu i drugdje diljem Dalmacije.