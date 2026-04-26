Let iz noćne more: Digao se u zrak, a onda su uslijedili trenuci straha

Muškarac je teško ozlijeđen nakon što je u subotu poleti s jedrilicom, takozvanim "zmajem".

Riječ je o 46-godišnjaku koji je oko 14.10 sati ispred planinarskog doma u mjestu Kraguj poletio jedrilicom.

Zbog krivog hvatanja zračne struje nakon 200 metara došlo do zanošenja zmaja i lijevim krilom zahvatio je krošnju drveta te pao.

Nesretni muškarac pao je na srušena stabla, potvrdila je požeško-slavonska policija.

"On je teško ozlijeđen, a vezano za navedeno slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu", objavila je policija.

