NESREĆA U SLAVONIJI /

Let iz noćne more: Digao se u zrak, a onda su uslijedili trenuci straha

Let iz noćne more: Digao se u zrak, a onda su uslijedili trenuci straha
Foto: Net.hr

Letač je teško ozlijeđen, objavila je policija

26.4.2026.
10:21
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Net.hr
Muškarac je teško ozlijeđen nakon što je u subotu poleti s jedrilicom, takozvanim "zmajem".

Riječ je o 46-godišnjaku koji je oko 14.10 sati ispred planinarskog doma u mjestu Kraguj poletio jedrilicom.

Zbog krivog hvatanja zračne struje nakon 200 metara došlo do zanošenja zmaja i lijevim krilom zahvatio je krošnju drveta te pao.

Nesretni muškarac pao je na srušena stabla, potvrdila je požeško-slavonska policija.

"On je teško ozlijeđen, a vezano za navedeno slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu", objavila je policija.

LetjelicaNesreĆa
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
