Let iz noćne more: Digao se u zrak, a onda su uslijedili trenuci straha

Letač je teško ozlijeđen, objavila je policija
Muškarac je teško ozlijeđen nakon što je u subotu poleti s jedrilicom, takozvanim "zmajem".
Riječ je o 46-godišnjaku koji je oko 14.10 sati ispred planinarskog doma u mjestu Kraguj poletio jedrilicom.
Zbog krivog hvatanja zračne struje nakon 200 metara došlo do zanošenja zmaja i lijevim krilom zahvatio je krošnju drveta te pao.
Nesretni muškarac pao je na srušena stabla, potvrdila je požeško-slavonska policija.
"On je teško ozlijeđen, a vezano za navedeno slijedi posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu", objavila je policija.
