Srušio se zmaj u Slavoniji, jedna osoba ozlijeđena

Jedna je osoba ozlijeđena nakon pada ovjesne jedrilice, takozvanog "zmaja" kod mjesta Omanovac u Slavoniji, potvrdila je požeško-slavonska policija.

Nesreća je dogodila oko 14.20 sati.

Na terenu su hitna pomoć, HGSS i policija.

Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja.

