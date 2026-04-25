HITNE SLUŽBE NA TERENU /

Srušio se zmaj u Slavoniji, jedna osoba ozlijeđena

Foto: Net.hr

Na terenu su hitna pomoć, HGSS i policija

25.4.2026.
15:54
Dunja Stanković
Net.hr
Jedna je osoba ozlijeđena nakon pada ovjesne jedrilice, takozvanog "zmaja" kod mjesta Omanovac u Slavoniji, potvrdila je požeško-slavonska policija. 

Nesreća je dogodila oko 14.20 sati. 

Na terenu su hitna pomoć, HGSS i policija. 

Slijedi očevid nakon kojeg će biti poznato više detalja. 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
