Viralna liječnica otkriva najveće skincare mitove: 'Skupa kozmetika ne znači nužno i bolja koža'

U svijetu beauty trendova, viralnih proizvoda i sve glasnijih obećanja kozmetičke industrije, razlikovati činjenice od mitova postalo je teže nego ikad. Upravo zato sve više žena savjete o njezi kože traži od stručnjaka koji iza svojih preporuka imaju znanje, iskustvo i znanstveni pristup. Jedna od njih je Magdalena Ivić, liječnica i zaljubljenica u kozmetičke znanosti koja svoje obrazovanje kontinuirano nadograđuje na međunarodnoj razini. Nakon stručnog usavršavanja iz dermatologije u Bangkoku te studija kozmetičkih znanosti u Italiji, svoje znanje svakodnevno dijeli kroz svoj Instagram profil Skinlosophy i TikTok, gdje tisućama pratitelja pomaže da izgrade zdrav odnos prema njezi kože. S Magdalenom smo razgovarali o najvećim skincare zabludama, sastojcima koji zaista djeluju, anti-ageingu bez marketinških trikova i navikama koje čine najveću razliku za zdravlje i izgled kože.

Koji je najveći skincare mit koji i dalje vidite da ljudi slijepo prate?

Da je skupocjena kozmetika nužno i bolja kozmetika. Ono što je bitnije od samog proizvoda je ispravna rutina. Skupi serum neće ti učiniti ništa za lice ako se ne umivaš pravilno i ne koristiš zaštitu od sunca.

Da možete ''zabraniti'' jedan sastojak ili trend – što bi to bilo i zašto?

Uvijek kažem “svakom svoje”, ali osobno izbjegavam trend marmelada za sunčanje. Od sunca nažalost dolazi 80% svih naših bora, a da ne pričam o tom da je dugotrajno sunčanje štetno za kožu.

Minimalizam ili “5-step rutina” – što zapravo daje bolje rezultate?

Po mom mišljenju, tajna dobre kože leži u dobroj rutini. Svaka dobra rutina sastoji se od 4-5 proizvoda: ulje za skidanje šminke ili micelarna/ čistač za lice/serum za potrebe tvoje kože/krema/SPF. Tako da moram reći da je za mene “3-4 step rutina” ideal.

Koji je najpodcjenjeniji sastojak u njezi kože trenutačno?

Niacinamid! Sužava pore, odličan je ako vam se koža puno masti, a mnogi ne znaju da je snažan antioksidans i da odlično djeluje kao anti-age sastojak. Zamislite ga nešto kao vitamin C, a da može raditi još više stvari i košta manje.

Što se sve nalazi u vašem ormariću kada je riječ o skincareu? Koji su proizvodi apsolutno must have?

Proizvode koje koristim često mijenjam jer obožavam isprobavati sve novo što stigne na tržište, ali bazna rutina je uvijek ista. Ujutro koristim blagi čistač za lice, trenutačno Juvy Skin, vitamin C serum (trenutačno CeraVe) i nakon tog obavezno SPF (trenutačno koristim Rilastil). Uvečer skidam šminku uljnim čistačem, ovdje smatram da su najbolji korejski, umijem se čistačem za lice, nanesem neki serum, ovih dana često niacinamid i preko stavim neku laganu kremu.

Koliko su kućni tretmani (DIY maske, prirodna ulja) zapravo učinkoviti? Mogu li imati bolje rezultate od kozmetičkih tretmana?

Zapravo su puno manje učinkovite nego mislimo. Uzmimo za primjer limun. Ako ste ga mislili staviti na lice da dodate malo vitamina C i posvijetlite kožu, šokirat će vas činjenica da ima puno manje vitamina C nego bilo koji serum na tržištu. Ima samo 0,05% Vitamina C dok serumi imaju i do 10%, ali zato ima puno kiseline koja može nagristi kožu. Za fanove prirodnog također postoje odlični brendovi prirodne kozmetike koje izdvajaju aktivne sastojke iz prirodnih sirovina, a uklanjaju sve nepotrebne stvari koje ne želimo stavljati na lice.

Postoji li “overdoing skincare” i kako znati da smo pretjerali?

Sa svime se može pretjerati pa tako i sa skincareom. Najčešće se pretjera s pranjem lica i s korištenjem kiselina, ali možete pretjerati i s bilo kojim drugim sastojkom. Koža će vam sama reći ako je previše. Osjetit ćete crvenilo, zatezanje i možda vam izađe i pokoji prištić. Pauzirajte odmah sa sastojkom s kojim ste pretjerali.

Koji je najčešći problem kože kod žena danas i zašto se javlja sve više?

Kožnih problema je jako puno, ali na mom profilu se najviše pitanja vrti oko prištića i hiperpigmentacija. Mislim da ih danas nema nužno više nego se razvila veća svijest oko brige za kožu, a i rješenja za probleme su puno dostupnija pa ih žene sve aktivnije traže.

Koje proizvode bi savjetovali za osobe koje imaju ograničeni budžet?

Ima odličnih drogerijskih proizvoda koji neće ugroziti budžet, a dat će odlične rezultate! Rutina i upornost su bitniji od bilo kojeg proizvoda. Ako pronađeš sastojke koji ti odgovaraju i uporan si sa svojom rutinom, brend proizvoda nije najbitnija stvar.

Postoji li anti-aging tajna koju ljudi uporno ignoriraju?

Anti ageing je prilično jednostavan: hrani se zdravo, redovito se kreći, skidaj šminku prije spavanja i koristi zaštitu od sunca svaki dan. Nažalost često tražimo laka i brza rješenja, tretmane i sastojke koji će djelovati još bolje, a pravi anti-aging leži u jednostavnim navikama koje ponavljamo svakodnevno.

Koji profesionalni tretman daje najbrže vidljive rezultate?

Ako želite dobiti lijepi, zdravi sjaj kože u jednom tretmanu, onda hydrofacial! Valja napomenuti da efekt ne traje dugo, ali odlično je ako želite osvježiti kožu prije nekog važnog događaja.

Može li skupocjena kozmetika zaista napraviti razliku ili je sve u sastojcima?

Cijena proizvoda ovisi o tom koliko se uložilo u istraživanje sastojaka i, još više od toga, o brendu i marketingu iza proizvoda. Neki skupocjeni proizvodi zaista opravdavaju svoju cijenu, ali u velikom broju slučajeva radi se samo o marketingu.

Koja je najveća pogreška u rutini njege kože koju ljudi rade svakodnevno?

Ne stavljaju SPF! Ništa ne vrijedi ako se ne štitimo od sunca.

Kako bi izgledala vaša idealna skincare rutina s maksimalno 3 proizvoda?

Koristila bih nešto blago za umivanje, preko stavila vitamin C i završila sve s SPF-om.

Koji vas je viralni skincare proizvod najviše razočarao – i zašto ne opravdava hype?

Nažalost, COSRX puževa sluz. Moram priznati da mi je koža bila mekana i sjajna nakon nanošenja, ali shvatila sam da mi proizvod nažalost čepi pore. Jako puno djevojaka ga smatra svojim “holy grail” sastojkom pa je ovo definitivno samo do moje kože.

Kada je zapravo pravo vrijeme za prvi botoks? I što mislite o istom u dvadesetima i ranim tridesetima?

Ja sam jednom do sada stavila botoks, bilo je to prošle godine i željela sam isprobati. Efekt mi se svidio, ali smatram da sam još premlada i osobno ću početi u srednjim 30-im. Svakako želim vidjeti koliko ću s kozmetikom uspjeti odgoditi stvaranje bora.

Baby botox – pametna prevencija ili samo još jedan trend?

Stvar je u tom da botox i nije baš preventivan. Nakon što se botoks razgradi, mimika lica i bore se vrate u početno stanje. Tako da je dovoljno početi kada primijetite da vam se ne sviđaju bore koje imate. To može biti u 20-im, 30-im, 40-im godinama ili kada god vi odlučite.

Što bi savjetovala mlađoj sebi kad je riječ o njezi kože?

Da se ne stresira nego bude zahvala jer će joj problemi koje je imala s aknama osigurati posao iz snova.