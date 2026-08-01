Sopić bez uljepšavanja pred Dinamo: 'Imamo budžet otprilike kao Gorica'

Dinamo je nakon dramatičnog prolaska protiv švicarskog Thuna izborio mjesto u trećem pretkolu Lige prvaka, gdje ga čeka Kauno Žalgiris. Litavska momčad, koju vodi hrvatski stručnjak Željko Sopić, do dvoboja s Modrima stigla je eliminacijom Klaksvika.

Uoči susreta Sopić je u razgovoru za Sportske novosti otvoreno govorio o mogućnostima svoje momčadi, financijskim uvjetima u klubu, problemima s dovođenjem pojačanja, ali i kvalitetama Dinama.

Hrvatski trener istaknuo je kako Kauno Žalgiris raspolaže znatno skromnijim sredstvima od zagrebačkog kluba.

„Došao sam u klub koji ima godišnji proračun od četiri milijuna eura. Mjesečne plaće mojih igrača iznose od četiri do sedam ili osam tisuća eura. Nisam im, naravno, gledao ugovore, ali tako je to otprilike. To je otprilike budžet koji ima Gorica. Tu je negdje“, rekao je Sopić.

Svjestan je razlike u kvaliteti i širini kadra, zbog čega ne skriva da će njegova momčad u velikoj mjeri ovisiti o tome koliko će joj Dinamo dopustiti da se nametne.

„Moći ćemo igrati onoliko koliko nam Dinamo dopusti. Nemam vremena nešto bitno mijenjati. Svaka tri dana imamo utakmice, možeš nešto kratkoročno dobiti, ali dugoročno samo izgubiš. Tako da ću vjerojatno, više-manje, istrčati sa sastavom s kojim smo pobijedili Klaksvik. Jedino ako uspijemo dovesti još jednog igrača o kojem sam vam pričao“, objasnio je.

Sopiću pripremu za dvoboj s Dinamom dodatno otežava činjenica da je prijelazni rok u Litvi završen još 15. srpnja. Kauno Žalgiris zbog toga može angažirati samo slobodne igrače.

„Međutim, imam veliki problem. U Litvi je prijelazni rok završen 15. srpnja. Tako da možemo dovoditi samo slobodne igrače. Baš su nam pomogli, ha, ha, ha...“, rekao je hrvatski stručnjak.

Otkrio je i da mu je bivši nogometaš Eros Grezda, koji danas radi kao menadžer, ponudio zanimljivog igrača nakon utakmice s Dritom.

„Zvao me Eros Grezda, bivši nogometaš koji je sad menadžer. Igrao je u Lokomotivi, Osijeku i Šibeniku, sigurno ga se sjećate. Ponudio mi je nakon utakmice s Dritom ‘desetku‘, Dritinu ‘desetku‘ koja je njegov igrač. Stvarno dobar igrač. Kazao sam to svojima u klubu, ali predsjednik mi je rekao da je prijelazni rok završen...“, dodao je Sopić.

Govoreći o Dinamu, Sopić je izdvojio nekoliko igrača koji bi mogli imati važnu ulogu u nadolazećem dvoboju. Posebno je naglasio povratak Luke Stojkovića, ali i važnost Josipa Mišića za igru hrvatskog prvaka.

„Dinamu se vraća Luka Stojković. On im daje dimenziju više. O Josipu Mišiću ne treba trošiti riječi. Najvažniji je kotačić plavog stroja“, rekao je.

Pohvalio je i obrambeni dio Dinamove momčadi, naglasivši koliko je konkurencija u zadnjoj liniji jaka.

„Imaju vrhunske stopere. Zamislite koliko je dobar Dinamov stoperski par kada su moji iz Rijeke, Galešić i Radeljić, na klupi? Modri su ozbiljno posložena momčad“, zaključio je Željko Sopić.

Kauno Žalgiris tako u susret ulazi kao autsajder, ali i s trenerom koji vrlo dobro poznaje hrvatski nogomet i okruženje koje ga očekuje na Maksimiru. S druge strane, Dinamo će morati opravdati status favorita i napraviti novi korak prema plasmanu u Ligu prvaka.