Lijepa Jolina kći Iva Čagalj objavila snimku luksuznog ljetovanja u društvu obitelji
Snimka otkriva da obitelj, uključujući Ivinog mlađeg brata, uživa na prostranoj sivoj jahti
Iva Čagalj, devetnaestogodišnja kći popularnog pjevača Joška Čagalja Joleta (54), svojom je posljednjom objavom, kratkim videom pod nazivom "summer fever" (ljetna groznica), pružila uvid u idilično obiteljsko ljetovanje na Jadranu. Snimka je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije.
Video je dinamična montaža savršenih ljetnih trenutaka: Iva pozira u efektnoj, šarenoj haljini, dok se u drugim kadrovima izmjenjuju prizori plovidbe kristalno čistim morem, kupanja u tirkiznim uvalama i uživanja u raskošnim obrocima posluženima na drvenom stolu.
Iva, koja je inače studentica prestižnog Rochester Institute of Technology (RIT), uspješno gradi i karijeru na društvenim mrežama. Njezin profil postao je nezaobilazna adresa za ljubitelje mode i putovanja, a nakon što je početkom godine s dečkom Davidom posjetila Pariz, sada je na red došao odmor na domaćoj obali.
Idila na dalmatinskoj obali
Iako lokacija nije službeno označena, kadrovi Jadrana i komentar jednog pratitelja - "Samo Dalmacija i grad Split, držimo se zajedno svi!" - ne ostavljaju prostora sumnji da obitelj Ćagalj odmara na dalmatinskoj obali. Snimka otkriva da obitelj, uključujući Ivinog mlađeg brata, uživa na prostranoj sivoj jahti imena "CULINA", ploveći skrivenim uvalama i istražujući obalu.
Iva je poznata i po istančanom modnom ukusu. Često privlači medijsku pažnju svojim odjevnim kombinacijama, poput one s Ultra Europe festivala u Splitu ranije ovog mjeseca ili kada je u travnju pozirala u upečatljivoj crnoj haljini modne kuće Balenciaga čija se vrijednost procjenjuje na 1900 eura.
Dok ona uživa u zasluženom odmoru, njezin otac Jole ima radno ljeto. Popularni pjevač nedavno je na Melodijama Jadrana predstavio novi singl "Zovu me vile" te nastavlja nizati nastupe diljem obale.