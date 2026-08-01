Lijepa Jolina kći Iva Čagalj objavila snimku luksuznog ljetovanja u društvu obitelji

Iva Čagalj, devetnaestogodišnja kći popularnog pjevača Joška Čagalja Joleta (54), svojom je posljednjom objavom, kratkim videom pod nazivom "summer fever" (ljetna groznica), pružila uvid u idilično obiteljsko ljetovanje na Jadranu. Snimka je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije.

Video je dinamična montaža savršenih ljetnih trenutaka: Iva pozira u efektnoj, šarenoj haljini, dok se u drugim kadrovima izmjenjuju prizori plovidbe kristalno čistim morem, kupanja u tirkiznim uvalama i uživanja u raskošnim obrocima posluženima na drvenom stolu.

Iva, koja je inače studentica prestižnog Rochester Institute of Technology (RIT), uspješno gradi i karijeru na društvenim mrežama. Njezin profil postao je nezaobilazna adresa za ljubitelje mode i putovanja, a nakon što je početkom godine s dečkom Davidom posjetila Pariz, sada je na red došao odmor na domaćoj obali.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Idila na dalmatinskoj obali

Iako lokacija nije službeno označena, kadrovi Jadrana i komentar jednog pratitelja - "Samo Dalmacija i grad Split, držimo se zajedno svi!" - ne ostavljaju prostora sumnji da obitelj Ćagalj odmara na dalmatinskoj obali. Snimka otkriva da obitelj, uključujući Ivinog mlađeg brata, uživa na prostranoj sivoj jahti imena "CULINA", ploveći skrivenim uvalama i istražujući obalu.

Iva je poznata i po istančanom modnom ukusu. Često privlači medijsku pažnju svojim odjevnim kombinacijama, poput one s Ultra Europe festivala u Splitu ranije ovog mjeseca ili kada je u travnju pozirala u upečatljivoj crnoj haljini modne kuće Balenciaga čija se vrijednost procjenjuje na 1900 eura.

Dok ona uživa u zasluženom odmoru, njezin otac Jole ima radno ljeto. Popularni pjevač nedavno je na Melodijama Jadrana predstavio novi singl "Zovu me vile" te nastavlja nizati nastupe diljem obale.

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