Jole raznježio obožavatelje: Emotivnom objavom o sinu izazvao lavinu čestitki

Pjevač Joško Čagalj Jole (53), jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenika, i njegova supruga Ana Čagalj (44) ovih dana imaju poseban razlog za slavlje. Par je na Instagramu podijelio dirljivu objavu kojom su otkrili da njihovo najmlađe dijete, sin Ivan Luka slavi šesti rođendan.

Podsjetimo, Jole i Ana roditelji su četvero djece – kćeri Ive, Eme i Tije te sina Ivana Luke, koji je ovoga tjedna napunio šest godina. Uz fotografiju snimljenu neposredno nakon njegova rođenja, ponosni roditelji poručili su: „Sretan rođendan malom princu. Volimo te.“

Mnoge dirnula emotivna objava

Objava je brzo prikupila brojne reakcije i čestitke, a pratitelji para oduševili su se toplinom i obiteljskom atmosferom koju Čagaljevi redovito dijele na društvenim mrežama. U komentarima su se nizale lijepe želje poput: „Sretan rođendan“, „Samo da je zdravlja i sreće“ i „Čestitam od srca“.

