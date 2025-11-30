FREEMAIL
VELIKI DAN /

Jole raznježio obožavatelje: Emotivnom objavom o sinu izazvao lavinu čestitki

Jole raznježio obožavatelje: Emotivnom objavom o sinu izazvao lavinu čestitki
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Pratitelji su bili oduševljeni

30.11.2025.
14:29
Hot.hr
Marko Lukunic/pixsell
Pjevač Joško Čagalj Jole (53), jedan od najpopularnijih hrvatskih glazbenika, i njegova supruga Ana Čagalj (44) ovih dana imaju poseban razlog za slavlje. Par je na Instagramu podijelio dirljivu objavu kojom su otkrili da njihovo najmlađe dijete, sin Ivan Luka slavi šesti rođendan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jole (@joleofficial)

Podsjetimo, Jole i Ana roditelji su četvero djece – kćeri Ive, Eme i Tije te sina Ivana Luke, koji je ovoga tjedna napunio šest godina. Uz fotografiju snimljenu neposredno nakon njegova rođenja, ponosni roditelji poručili su: „Sretan rođendan malom princu. Volimo te.“

Mnoge dirnula emotivna objava

Objava je brzo prikupila brojne reakcije i čestitke, a pratitelji para oduševili su se toplinom i obiteljskom atmosferom koju Čagaljevi redovito dijele na društvenim mrežama. U komentarima su se nizale lijepe želje poput: „Sretan rođendan“, „Samo da je zdravlja i sreće“ i „Čestitam od srca“.

