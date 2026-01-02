FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAN NA PLAŽI /

HNL ludnica u Kolumbiji: Zvijezda Vukovara u dresu Hajduka, ostatak obitelji ima Dinamo i Rijeku

HNL ludnica u Kolumbiji: Zvijezda Vukovara u dresu Hajduka, ostatak obitelji ima Dinamo i Rijeku
×
Foto: Ivana Ivanovic/pixsell

Vukovarska desetka u prvom je dijelu sezone zabila šest golova uz dvije asistencije i bila ključni motor igre

2.1.2026.
23:23
Sportski.net
Ivana Ivanovic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Robin Gonzalez, HNL zvijezda Vukovara na odmoru je rodnoj Kolumbiji gdje čeka nastavak natjecanja u hrvatskom prvenstvu. 

Ovaj 27-godišnji Kolumbijac napravio je pravu malu promociju HNL-a na poznatoj plaži Cartagene. Dres Vukovara dao je majci, a on je pozirao u dresu Hajduka

Zaigrao je nogomet na plaži s članovima obitelji kojima je dao dresove Dinama i Rijeke. Na fotogreafijama se ne vidi čiji dres on nosi, ali njegovi rođaci imaju dresove Ismaela Bennacera te Tonija Fruka. Fotografije možete pogledati OVDJE

Vukovarska desetka u prvom je dijelu sezone zabila šest golova uz dvije asistencije i bila ključni motor igre. Zanimanje za njega pokazali su Osijek, Hajduk i Rijeka, ali zasad još nema službene ponude. Prema Transfermarktu, Gonzalez vrijedi oko 850.000 eura, dok Vukovarci traže milijun. 

POGLEDAJTE VIDEO: Krcata Arena protiv Njemačke otpratit će Hrvatsku na EP: 'Jedva čekamo opet osjetiti tu atmosferu'

HnlVukovar 1991
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DAN NA PLAŽI /
HNL ludnica u Kolumbiji: Zvijezda Vukovara u dresu Hajduka, ostatak obitelji ima Dinamo i Rijeku