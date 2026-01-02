HNL ludnica u Kolumbiji: Zvijezda Vukovara u dresu Hajduka, ostatak obitelji ima Dinamo i Rijeku
Vukovarska desetka u prvom je dijelu sezone zabila šest golova uz dvije asistencije i bila ključni motor igre
Robin Gonzalez, HNL zvijezda Vukovara na odmoru je rodnoj Kolumbiji gdje čeka nastavak natjecanja u hrvatskom prvenstvu.
Ovaj 27-godišnji Kolumbijac napravio je pravu malu promociju HNL-a na poznatoj plaži Cartagene. Dres Vukovara dao je majci, a on je pozirao u dresu Hajduka.
Zaigrao je nogomet na plaži s članovima obitelji kojima je dao dresove Dinama i Rijeke. Na fotogreafijama se ne vidi čiji dres on nosi, ali njegovi rođaci imaju dresove Ismaela Bennacera te Tonija Fruka. Fotografije možete pogledati OVDJE.
Vukovarska desetka u prvom je dijelu sezone zabila šest golova uz dvije asistencije i bila ključni motor igre. Zanimanje za njega pokazali su Osijek, Hajduk i Rijeka, ali zasad još nema službene ponude. Prema Transfermarktu, Gonzalez vrijedi oko 850.000 eura, dok Vukovarci traže milijun.
POGLEDAJTE VIDEO: Krcata Arena protiv Njemačke otpratit će Hrvatsku na EP: 'Jedva čekamo opet osjetiti tu atmosferu'