Ovi znakovi bit će najveći nesretnici za Valentinovo: Umjesto romantike čeka ih hladan tuš

Dok se izlozi pune srcima, a zrakom se širi miris ruža i čokolade, Dan zaljubljenih, 14. veljače, za mnoge predstavlja vrhunac romantike. Ipak, kozmička pozornica za 2026. godinu sprema dramu umjesto idile, a planetarni tranziti donose više izazova nego leptirića u trbuhu.

Dok će se neki prepustiti strastima, četiri horoskopska znaka morat će se suočiti s hladnom stvarnošću, neočekivanim preokretima i napetim emocijama.

Ovogodišnje Valentinovo obilježeno je ulaskom Saturna, planeta karme i ograničenja, u vatrenog Ovna, što donosi dašak ozbiljnosti i hlađenja u odnose.

Istovremeno, nadolazeća pomrčina Sunca unosi kaos i nepredvidivost, dok Merkur u Ribama stvara plodno tlo za nesporazume i emocionalnu konfuziju. Za neke, ovo će biti dan koji će testirati temelje njihovih veza.

Planetarni tranziti donose izazove

Atmosfera će biti nabijena napetošću između želje za bajkovitom ljubavi, koju potiče Venera u Ribama, i iznenadnih šokova koje servira nepredvidivi Uran. Odnosi koji stoje na klimavim nogama mogli bi se urušiti pod ovim pritiskom, a čak i oni najstabilniji osjetit će potrebu za preispitivanjem. Evo tko će izvući deblji kraj.

Ovan: Hladan tuš umjesto vatrometa

Upravo na Dan zaljubljenih, strogi Saturn, planet discipline i suočavanja sa stvarnošću, ulazi u vaš znak po prvi put u gotovo trideset godina.

Umjesto vatrometa strasti i spontanih romantičnih gesta koje inače obožavate, mogli biste osjetiti neodoljiv pritisak i teret odgovornosti.

Energija ovog dana bit će više usmjerena na "otrežnjenje" nego na romantičnu opijenost. Partner bi mogao zahtijevati razinu predanosti za koju niste spremni, ili bi vas osjećaj usamljenosti mogao pogoditi jače no ikad.

Ovo nije vrijeme za igre i jurnjavu; zvijezde vas tjeraju da se uozbiljite i zapitate što uistinu želite od ljubavi, čak i ako odgovori nisu nimalo ugodni.

Foto: Shutterstock

Lav: Sudar ega i potrebe za slobodom

Vaš vladar, Sunce, nalazi se u Vodenjaku, vašem suprotnom znaku, stvarajući napetost koja će kulminirati sukobom s Uranom. Umjesto da budete u centru pažnje i obasipani ljubavlju, mogli biste se osjećati sputano i ograničeno.

Moguć je iznenadni "sudar ega" s partnerom koji traži više slobode nego što ste voljni dati. Uz to, nadolazeća pomrčina Sunca u vašem sektoru partnerstva prijeti iznošenjem tajni na vidjelo ili iznenadnom spoznajom koja će vas natjerati da preispitate cijeli odnos.

Romantična večera lako bi se mogla pretvoriti u bojno polje na kojem se borite za dominaciju i neovisnost.

Vodenjak: Gušenje pod teretom romantike

Nalazite se usred kaotične sezone pomrčina, a s energijom Sunca i Marsa u vašem znaku, vaša potreba za neovisnošću i promjenom jača je no ikad. Tradicionalna očekivanja Valentinova djelovat će vam zagušujuće i naporno. Romantične geste mogli biste doživjeti kao pritisak, a vrlo je vjerojatno da ćete započeti svađu samo kako biste stvorili malo prostora za sebe.

Za mnoge vodenjake, ovaj Dan zaljubljenih neće biti točka spajanja, već "točka pucanja". Vaša prirodna sklonost da se distancirate od intenzivnih emocija bit će pojačana, što može dovesti do dubokih nesporazuma s partnerom. Iako astrološka nekompatibilnost nije uvijek presudna, ovog dana će razlike doći do izražaja.

Foto: Shutterstock

Škorpion: Intenzitet se pretvara u sumnju

Vaša poznata strast i intenzitet ovog bi se Valentinova mogli pretvoriti u ljubomoru i sumnjičavost. Kvadrat Venere i Urana pogađa vaše sektore doma i stabilnosti, unoseći nemir tamo gdje najviše želite sigurnost.

Zbog zbunjujućeg utjecaja Merkura u Ribama, i najmanji nesporazum mogao bi eskalirati do neslućenih razmjera. Vjerojatno ćete osjećati da partner ne ispunjava vaše duboke emocionalne potrebe, što može rezultirati pasivnom agresijom, "tretmanom tišinom" ili općenito hladnom atmosferom tijekom večeri koja bi trebala biti ispunjena toplinom. Pazite da ne dopustite paranoji da uništi trenutke koji bi mogli biti lijepi.