Kaja otkrila zašto je curama prešutjela poljubac s Karlom: 'Situacija je bila čudna'

Peta sezona popularnog RTL-ova showa Gospodin Savršeni donijela je i prvi poljubac, a dogodio se između jednog od neženja, Karla, i slovenske kandidatkinje Kaje. Iako bi se moglo pomisliti da je riječ o spontanom trenutku strasti, poljubac je uslijedio nakon iznimno emotivnog razgovora koji je otkrio njihove osobne borbe i stvorio snažnu povezanost između njih dvoje.

Tijekom njihovog prvog spoja nasamo atmosfera je postala vrlo intimna kada je Kaja odlučila podijeliti teško iskustvo iz svoje prošlosti. Otvoreno je govorila o razdoblju adolescencije u kojem se borila s poremećajem prehrane.

“Nisam baš bila sigurna u sebe nikad. Imala sam i anoreksiju, tako da nije baš bilo lako u tim godinama”, priznala je Kaja, govoreći o borbi s anoreksija. Ipak, dodala je kako danas na to iskustvo gleda kao na životnu lekciju koja ju je učinila snažnijom.

“Sada sam zahvalna za to jer mislim da me ta situacija i iskustvo napravilo osobom koja jesam danas”, rekla je.

Njezina iskrenost duboko je dirnula Karla, koji je priznao da se i sam u životu susretao s teškim situacijama.

“I ja sam imao tešku priču, tako da mislim da to sve razumijem i po meni je to veliki respekt”, rekao je, pokazavši veliko poštovanje prema njezinoj hrabrosti.

Poljubac koji je potvrdio kemiju

Nakon emotivnog razgovora među njima se stvorila snažna povezanost, a večer je završila prvim poljupcem ove sezone. Kemija između Karla i Kaje bila je očita, a kandidatkinja je kasnije kroz smijeh priznala kako se Karlo “dobro ljubi”.

Time je Karlo potvrdio da je Kaja jedna od njegovih favoritkinja, uručivši joj ružu koja joj osigurava ostanak u showu.

Drama među djevojkama u vili

Iako Kaja po povratku u vilu nije odmah otkrila što se dogodilo na spoju, glasine su se brzo proširile među ostalim kandidatkinjama. Reakcije su bile različite, od nevjerice do otvorene ljubomore.

Neke djevojke, poput Lare i Helene, nisu skrivale iznenađenje, dok su druge priznale da ih je vijest o poljupcu prilično pogodila. Napetost u vili dodatno je porasla kada je jedna od kandidatkinja, navodno uznemirena situacijom, utjehu potražila u tuđem zagrljaju.

Kaja je kasnije objasnila zašto o poljupcu nije željela govoriti pred ostalim djevojkama.

“Moj razlog što nisam curama rekla za poljubac nije bio da se bojim njihove reakcije, nego sam nekako osjećala da je situacija čudna, možda i druge cure imaju neke osjećaje prema Karlu i ne bih se osjećala dobro da to sad svima pričam na glas. Meni je bilo draže da ostane intimno između nas, i u biti sam bila sigurna u našu konekciju, u naš odnos, tako da nikad nisam imala potrebu to sada razglasiti po kući”, objasnila je za RTL.hr.

