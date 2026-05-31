Dan državnosti u HNK-u: Premijer u prvom redu, ali ministrice u toaletama ukrale svu pažnju

Svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu jučer je zaokružena proslava Dana državnosti Republike Hrvatske. U reprezentativnom ozračju teatra okupio se državni vrh predvođen premijerom Andrejem Plenkovićem, predsjednikom Hrvatskog sabora Gordanom Jandrokovićem te potpredsjednicima Sabora Željkom Reinerom i Furiom Radinom.

Među uzvanicima bili su glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević, brojni ministri, saborski zastupnici te predstavnici političkog i javnog života.

Glazbeni program donio je spoj svečanosti i domoljublja. Pred publikom su nastupili Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić te istaknuti solisti, koji su izvedbama obilježili završnicu dana posvećenog hrvatskoj državnosti.