Tko je supruga Gordana Jandrokovića: Rođena je u Pekingu, a ljubav im se dogodila na prvi pogled

Sinoć je na sceni Mala Gavella premijerno izvedena predstava Rondo, studija ljubavnog trokuta Zvonimira Berkovića, u režiji Janka Rakoša. Premijeri predstave koja govori o neobičnom polu-prijateljstvu sredovječnog zagrebačkog dizajnera Feđe (Filip Šovagović) i povučenog suca Mladena (Franjo Dijak) prisustvovala su i brojna poznata imena iz javnog života, a posebnu pažnju privukao je bračni par Jandroković.

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković (58) i supruga Sonja uoči predstave su pozirali dobro raspoloženi okupljenim fotografima, a s obzirom na to da Sonju nemamo priliku često vidjeti u javnosti, njezin dolazak na premijeru spomenute predstave privukao je veliku pažnju.

Supruga predsjednika Hrvatskog sabora za ovu je prigodu odjenula crnu elegantnu kombinaciju sakoa i suknje koje je upotpunila gležnjačama na petu te diskretnim nakitom dok je Gordan stigao u tamnoplavom odijelu i plavoj košulji.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gordan je Sonju osvojio u Malinskoj na Krku

Inače, Gordan i Sonja u braku su od 1994. godine i zajedno imaju troje djece, kćer Klaru i sinove Mihaela i Juricu. Sonja je inače po zanimanju liječnica, a rođena je u Pekingu te je dio života provela i u Bugarskoj jer je bila dijete diplomata. Njihova ljubavna priča započela je doista na prvi pogled, a Gordan je Sonju osvojio u Malinskoj na Krku.

"Uvijek mi je bio zgodan, bio je sportski tip, vrlo dobar rukometaš, samo se zbog fakulteta prestao baviti rukometom. Primijetila sam ga jer je lijepo skakao na glavu u more. Njegova me se vještina odmah dojmila, tako je to s djevojkama od 18-19 godina. Gordan je uvijek tajanstveno odlazio s mora malo ranije od nas ostalih jer se pripremao za utakmice", ispričala je jednom prilikom za domaće medije pa dodala:

"Sjedili smo na moliću i kroz razgovor se zaljubili... Iznenadilo me to što je puno čitao, brdo knjiga. Od prvog trena točno je znao što hoće, znao je to i objasniti. I danas je takav. Oduvijek su ga zanimali politika i društvo. Možda smo i pomislili da će to biti ljetna ljubav, no ljetna ljubav pretvorila se u dugu, kvalitetnu... I troje djece."

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Rođakinja Zorana Milanovića

Zanimljivost je da je Sonja rođakinja predsjednika Zorana Milanovića. Naime, Sonja je kći Zoranova ujaka, a malo tko zna da su po tome Jandroković i Milanović, koji se baš i ne slažu na poslovnom planu, zapravo obitelj.

POGLEDAJTE VIDEO: Od hašiša u pošti do bazena s lopticama za odrasle: Ovo je Direktov pregled dana